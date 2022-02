Helicóptero capotó en Cochamó: sus cinco ocupantes se encontrarían en buen estado y serían evacuados este jueves

Un helicóptero capotó en la zona precordillerana de la comuna de Cochamó durante esta tarde, específicamente en sector cerro “El Morro”, provincia de Llanquihue.

Según antecedentes recopilados, el siniestro se habría producido por una falla en el rotor de cola, lo que provocó la caída del helicóptero, que llevaba cinco ocupantes en su interior.

Los pasajeros se encuentran con heridas leves y fuera de peligro vital. Se trata, además del piloto, de dos funcionarios municipales y dos trabajadores de la empresa Saesa, quienes iban a ver una instalación de paneles fotovoltaicos

El alcalde de Cochamó, Silverio Morales, conversó con un equipo del Diario de Puerto Montt, en el que afirma que “el helicóptero con dos funcionarios municipales y dos funcionarios de Saesa, capotó en el sector de Los Morros, en la cordillera. Afortunadamente no fue a mucha altura y se salvaron los pasajeros con algunos cortes, y gracias a Dios, no pasó a mayores (…) ahora se encuentran en la casa de un poblador, y mañana serán trasladados”, puntualizó.

El director de la Onemi de la Región de Los Lagos, Alejandro Verges, comentó que se están esperando los informes respectivos del caso: “Tenemos solo información informal, que estamos verificando a través de los medios de la zona, entiéndase carabineros y haciendo las gestiones con la Dirección General de Aeronáutica Civil”.