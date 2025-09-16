SUSCRÍBETE
Nacional

Imputados por robo en Labocar quedan en tránsito luego de que Fiscalía apelara al rechazo de la prisión preventiva

El Ministerio Público apeló verbalmente por lo que la reclusión de los investigados deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago. Los detenidos fueron formalizados por robo en lugar no habitado y porte de armas de fuego.

Juan Manuel OjedaPor 
Juan Manuel Ojeda
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Este martes el Ministerio Público formalizó a tres imputados por el delito de robo en el Laboratorio de Carabineros (Labocar) y el ilícito de porte de armas de fuego.

Los imputados Bryan Ramírez Villalobos, Luis Lobos Landaez y Christopher Segovia Vega quedaron en trásito luego de que el tribunal rechazara la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Dado que la apelación verbal ocurrió en el mismo acto, los imputados quedarán retenidos hasta que el asunto sea zanjado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fiscal Marcelo Leiva explicó que “el tribunal estableció que efectivamente está acreditada la participación en el robo, pero no en la tenencia ilegal de armas de fuego”. Añadió que esa fue la razón por la cual presentaron un recurso de apelación el que debería resolverse este miércoles. Esperan, recalcó, que el tribunal de alzada capitalino “pueda establecer que efectivamente hay elementos para vincular a los imputados también por la tenencia ilegal de arma de fuego y por lo tanto son un peligro para la seguridad social y deben estar en prisión previa”.

Los imputados estuvieron involucrados en el asalto al Labocar, el cual implicó el robo de al menos 18 armas y también evidencia de casos que estaban en investigación por parte de Carabineros.

