Instructor de vuelo y capitán: Quién era el piloto que falleció en accidente de helicóptero de la FACH

Desde la Fuerza Aérea de Chile (FACH) informaron la identidad del fallecido en el helicóptero MH-60M Black- Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur, el piloto y capitán de Bandada (A), Sergio Hidalgo.

El joven de 32 años, nacido en el sur del país, comenzó en el año 2011 su carrera en la Escuela de Aviación de la FACH, hasta el 2014. Posteriormente, realizó cursos entre 2016 y 2022 en la Inter American Air Force Academy y en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Tras ello, se instruyó como instructor de vuelos en la Escuela de Aviación. En su LinkedIN da cuenta de sus 11 años de experiencia en la Fuerza Aérea de Chile, desempeñándose en distintas áreas como logística, procesos de instrucción y operaciones aéreas.

“Experiencia volando helicópteros y aeronaves de ala fija, con mas más de 1.200 horas de vuelo; dentro de las cuales, 900 corresponden a ala rotatoria y más de 300 a ala fija”, se indica en la biografía de la red social.

Junto con ello, destaca su experiencia en aeronaves multimotor, operando en territorio antártico y en operación con NVG. Además, señala que estaba habilitado para H60/S70i, es decir, que podía realizar el pilotaje de ese tipo de aeronaves.

En su Instagram, Hidalgo publicó imágenes en donde desde niño se le ve al lado de aviones, acompañado de sus padres.

Desde la FACH, indicaron en su comunicado que “con profundo pesar comunica el sensible fallecimiento del Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva (Q.E.P.D) quien se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9. Sus familiares fueron informados y actualmente están recibiendo todo el apoyo necesario por parte de la Institución".