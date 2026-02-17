Intensa búsqueda de pareja extraviada tras visitar el Salar de Pedernales en la Región de Atacama

Una intensa búsqueda de una joven pareja extraviada se lleva a cabo en la Región de Atacama, luego de que se perdiera contacto con ellas el pasado 14 de febrero, tras trasladarse al Salar de Pedernales.

Se trata de Valentina Lorca y Kevin Gebert, quienes se trasladaban en un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser del año 1999, de color blanco.

Personal del Gope de Carabineros está a cargo de diligencias de búsqueda, luego de que durante la mañana del lunes se realizara la denuncia por presunta desgracia en la Tercera Comisaría de Antofagasta.

Según detalló el teniente coronel Marcelo Ramírez, prefecto subrogante de Atacama, en declaraciones recogidas por CHV Noticias, “tenemos conocimiento que estuvieron en Salar de Pedernales y en otro sector de la localidad de El Salvador, zona cordillerana”.

A la vez que apuntó que “andan en una camioneta Toyota Land Cruiser que está adaptada, es 4x4, y no están transitando por la huella o por el camino normal. Eso es lo que nos ha dificultado las tareas de búsqueda”.