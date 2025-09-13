Investigan robo a Labocar en Santiago: hicieron un forado en el cuartel

En la mañana de este sábado se registró un robo en las dependencias del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) Labocar en el centro de Santiago, Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, un grupo de sujetos ingresaron hasta el cuartel de Labocar ubicado en Santa Elena con Carlos Lorca.

Esto lo habrían logrado a través de una abertura en una pared que realizaron desde un local comercial abandonado que estaría detrás de las dependencias de la institución.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, comentó que “el ingreso al recinto a Labocar fue por medio de un inmueble adyacente. En estos momentos se encuentran desplegados todos los medios bajo las instrucciones del Ministerio Público. Esto además de las investigaciones internas que se están realizando”.

Consultado en T13 sobre si robaron armas, Cordero explicó que “no tenemos antecedentes sobre eso, pero se están haciendo evaluaciones de lo que pudo haber sido eventualmente objeto de sustracción”.

Sumó que “hay registros audiovisuales de la situación. Y es una zona perimetral que tiene ciertas características que a carabineros le preocupan”.

El general Jaime Velasco informó que hasta el momento “no habrían armas de fuego sustraídas. No obstante, el mismo laboratorio va a realizar una revisión del total de las armas. Esto para tener plena certeza de lo que pudiese haber sido sustraído”.

“Más allá de las armas, un laboratorio puede tener distintos tipos de elementos existentes, por eso necesitamos, una vez que trabajen los equipos periciales en el lugar, realizar la revisión de un catastro de cada una de las cosas existentes ”, explicó.

“Puedo afirmar que un grupo de personas realizaron un forado en una dependencia del laboratorio. Esto fue a través de otra dependencia, la cual tambien fue forzada y que, en estos momentos, no se encontraría funcionando. Es a través de dos forados que lograron entrar”, concluyó.