Política

UDI emplaza a Jeannette Jara (PC) a pronunciarse sobre el fallo que inhabilita candidatura de Daniel Jadue

A juicio del gremialismo, la candidata presidencial debe aclarar si respeta el Estado de Derecho o si está "con la postura del PC que ve las elecciones como un instrumento para llegar al poder"

Paz RubioPor 
Paz Rubio
La candidata presidencial Jeannette Jara. Foto: Andres Perez Andres Perez

Luego de que el Partido Comunista expresara su descontento con la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones que inhabilitó a Daniel Jadue (PC) para competir en las elecciones parlamentarias, la Unión Demócrata Independiente (UDI) emplazó a la candidata presidencial del oficialismo y militante comunista, Jeannette Jara, a pronunciarse al respecto.

Ayer por la tarde, el Tricel acogió la apelación presentada por el abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, quien buscaba con ese recurso excluir del padrón electoral al exalcalde de Recoleta y con ello impedir tanto su postulación a diputado como su derecho a sufragio por la calidad de imputado que tiene éste en el caso Farmacias Populares.

El fallo que inhabilitó a Jadue estuvo dividido: tres votos de ministros cuya sensibilidad política es hacia la derecha estuvieron a favor de acoger la apelación y dos de tendencia opuesta se inclinaron por rechazar el recurso.

Jadue desacreditó la resolución señalando mediante X que es “una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”. El PC, si bien reconoció la competencia del tribunal, mostró su disconformidad con que “el criterio para disputar una elección sea usar la estrategia judicial" y no “la soberanía popular”. Adicionalmente, respaldó a Jadue para que recurra a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante esta situación, el presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, aseveró que “el Partido Comunista dice que respeta el Estado de Derecho, sin embargo ha dicho que las elecciones están por sobre los fallos judiciales. Eso es una aberración en un Estado de Derecho. La Constitución es la que manda, nadie está por sobre la Constitución y los tribunales lo que hacen es aplicarla”.

“Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista, tiene que pronunciarse. Si está con el Estado de Derecho, si está por respetar los fallos judiciales o si está con la postura del Partido Comunista, que ve las elecciones como un instrumento para llegar al poder”, dijo Ramírez, quien competirá por el Distrito 9, el mismo que buscaba representar Jadue.

Pese a que la candidata no ha abordado el fallo, desde su comando sí lo hicieron el viernes. El diputado Eric Aedo, integrante del comando, sostuvo que el fallo es “algo que todos preveíamos”.

“Lo advertimos antes al mundo del PC, lo dijo la propia Jeannette Jara que prefería que Jadue se dedicase a su defensa. No quisieron escuchar y acá están las consecuencias. Esto no es una sorpresa, se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”, indicó.

