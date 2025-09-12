Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

El diputado DC Eric Aedo, integrante del comando de la abanderada oficialista Jeannet Jara, abordó esta tarde la de decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de excluir del padrón electoral al exalcade de Recoleta, Daniel Jadue, quien buscaba llegar a la Cámara Baja.

Recordar que la tarde de este viernes, por tres votos contra dos, la mayoría de ministros del Tricel acogió la apelación presentada por el abogado Marcelo Brunet, quien buscaba que se excluyera de la papeleta al militante comunista. De esta manera, el organismo revocó la decisión de primera instancia que había tomado el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.

Y, tras cartón, el diputado Aedo recordó que desde el comando de Jara habían instado al PC a no continuar con la candidatura del exalcalde, imputado por el caso de Farmacias Populares.

“Sucedió algo que todos preveíamos, el Tricel finalmente excluye del padrón a Jadue y esto significa que no podrá ser candidato. Lo advertimos antes al mundo del PC, lo dijo la propia Jeannette Jara que prefería que Jadue se dedicase a su defensa. No quisieron escuchar y acá están las consecuencias ”, sostuvo el parlamentario DC.