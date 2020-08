ISP y Laboratorio Chile advierten sobre venta ilícita de medicamentos falsificados para adelgazar y sus riesgos

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) denunció este jueves la venta de medicamentos falsificados comercializados a través de Internet y redes sociales.

Se trata de los productos Sentis y Elvenir, de Teva Argentina, los que afirman contener Fentermina Clorhidrato 37,5 mg en su formulación. Sin embargo, ambos corresponden a productos falsificados no fabricados por el laboratorio mencionado y no cuentan con autorización sanitaria en Chile ni Argentina.

Según el ISP, la Fentermina es un inhibidor del apetito cuya indicación terapéutica aprobada es el tratamiento a corto plazo de la obesidad, junto con un régimen dietético para reducir el peso corporal en base a la restricción calórica, ejercicio y la modificación de los hábitos alimenticios, en pacientes con un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 27 Kg/m2. Por lo general son personas que padecen factores de riesgo como hipertensión, diabetes e hiperlipidemias.

Heriberto García, director (s) del ISP señaló que “el Instituto ha recibido notificaciones de reacciones adversas ocasionadas por la Fentermina, como, por ejemplo: taquicardias, agitación, ansiedad, malestar general, boca seca, entre otros. Por lo mismo, este medicamento debe ser adquirido en farmacias y mediante receta cheque para asegurar que exista una adecuada prescripción médica”.

En relación a esta alerta, recientemente el Centro Nacional de Farmacovigilancia recibió una notificación de sospecha de reacción adversa a Sentis cuyo origen se declaró como Teva Argentina, y que fue comprado en Chile, a través de Facebook. Al consumirlo, la persona presentó síntomas parecidos a un infarto, con taquicardia, dolor de cabeza, náuseas y sensación de ahogo, motivo por el cual fue hospitalizada.

Y en relación a la alerta sanitaria por el medicamento Sentis falsificado, Laboratorio Chile señala que “se trata de un medicamento controlado, producido en Chile por Laboratorio Chile bajo estrictas normas de calidad, que se vende con receta cheque en farmacias. Si las personas adquirieron este producto en lugares establecidos y con su debida prescripción médica, no debiese existir riesgo de falsificación”.

“Por el contrario, si las personas adquirieron el producto a través de redes sociales, o en lugares informales como ferias, sin receta ni indicación médica, es posible que se trate de un caso de falsificación, lo que resulta gravísimo y pone en serio riesgo la salud de las personas”.

“Este medicamento viene en blíster de PVC/aluminio, y cualquier otra presentación es falsa, por lo tanto, es importante fijarse en el formato y en el origen”, dice el Laboratorio.

Riesgos

Cuando un producto no posee la autorización sanitaria, no existe certeza en qué condiciones ha sido fabricado ni qué contiene y su comercialización se encuentra fuera de marco legal. Por lo mismo, no cuenta con ninguna garantía en cuanto a las condiciones de distribución, almacenamiento y conservación necesaria, lo cual supone riesgos adicionales.

Por ello, el ISP recomendó tomar las siguientes medidas, con el fin de minimizar los riesgos asociados al consumo de estos productos:

-Verificar que el producto Sentis cápsulas 37,5 mg o Elvenir comprimidos 37,5 mg cuente con registro sanitario, el cual se puede corroborar a través de un sitio en internet insertando el número de registro del producto o el nombre.

-El ISP recomienda a los consumidores no comprar medicamentos que no tengan registro sanitario, ya que estos productos pueden no contener los ingredientes declarados en su envase y/o contener ingredientes dañinos para su salud.

-Tener en cuenta que muchos de estos productos ilegales se comercializan en sitios y en redes sociales de Internet.

-Si está consumiendo alguno de los productos antes individualizados, suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.

-Denunciar el lugar donde adquirió el producto, al Instituto de Salud Pública de Chile a través del Formulario para notificación de medicamento sospechoso de ser falsificado, disponible en la página web del ISP, o enviar el formulario completo con su denuncia a la casilla electrónica: falsificados@ispch.cl, junto a los antecedentes correspondientes.