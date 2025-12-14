Jara gana en la votación en el extranjero, pero reduce el porcentaje de apoyo a Boric en la elección contra Kast el 2021

A las 15.00 horas de este sábado inició la Segunda Vuelta Presidencial 2025, elección en la que se definirá al Presidente de la República para el periodo 2026-2030 y en la cual compiten Jeannete Jara (PC) y José Antonio Kast (republicanos). Al igual que en la primera vuelta, los sufragios comenzaron por los chilenos que ejercen su derecho a voto desde el extranjero.

Los primeros países en abrir sus mesas, dada la diferencia horario, fueron los de Oceanía y Asia, seguidos por los de Africa y Europa, para posteriormente abrir los de América y el propio territorio nacional. De la misma forma, los primeros dos grupos de naciones ya comenzaron a cerrar sus mesas, entregando los primeros resultados de este balotaje.

En total, según información del Servicio Electoral (Servel), son 160.935 las personas habilitadas para ejercer su sufragio en las 427 mesas instaladas en 64 países . Se trata de la tercera elección presidencial en la que chilenos residentes en el extranjero puede participar de las votaciones, la primera fue el 2017 y la segunda la de 2021.

Dicho derecho a ejercer el voto en el exterior se aplica sólo en el elecciones presidenciales y plebiscitos, no así para sufragios locales ni de parlamentarios. Además, y a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, los chilenos que votan en el extranjero lo pueden hacer voluntariamente.

El extranjero por Jara

En la primera vuelta, y observando solo los votos en el extranjero, Jara logró el 46,7% de las preferencias, seguida de Kast con el 16,9% .

En esta ocasión, y hasta ahora, son siete los países en los que ya han cerrado sus mesas y cuyos resultados ya se conocen. En la mayoría de ellos, específicamente en cinco naciones, se impuso la carta del oficialismo, por sobre el candidato de la oposición.

Uno de los primeros países en los que se entregó los resultados, según reportó TVN, fue Nueva Zelanda. En ese país, Jara recibió 814 votos, 69,9% de las preferencias, por sobre los 349 votos que tuvo José Antonio Kast (30%).

Sin embargo, con esos resultados también se pudo avizorar que la candidata del oficialismo logró menos apoyo que la coalición durante la elección en la que resultó electo el Presidente Gabriel Boric, ya que el ahora Mandatario recibió el 86,2% de los votos en ese país , mayor a lo logrado por Jara en esta ocasión.

También en Oceanía, pero en Australia, Jara obtuvo el 63,9% de las preferencias, con 3 mil votos. Más atrás, con el 36% de los votos, Kast tuvo el apoyo de 1.694 electores. El 2021, Boric se impuso con el 77,1% por sobre el 22,8% de Kast.

Alejandro Pizarro Ubilla/Aton Chile ALEJANDRO PIZARRO UBILLA/ ATON CHILE

En Asia, específicamente en Japón, la candidata del oficialismo representó el 67,9% (142 votos) de las preferencias en ese país, por sobre el 30% de su contender de la oposición, con 67 votos. En esta nación, Jara igualmente sigue la misma tendencia a la baja en el porcentaje de apoyo del actual oficialismo, dado que el 2021 Boric tuvo el 75,8% de las preferencias.

En Corea del Sur la militante del Partido Comunista resultó ganadora con el 73,5% de las preferencias, equivalentes a 78 votos. Con 28 votos, Kast obtuvo el 26,4% del resultado. Pese al triunfo de Jara, su apoyo es menor al logrado el 2021 por el candidato frenteamplista, quien triunfó con el 85,7% de las preferencias en ese país.

También en Asia, específicamente en Vietnam, la participación fue mucho menor, ya que Jara ganó en ese país con seis votos (66,7%), seguida de Kast con el 33,3%, al recibir tres votos, según reportó Meganoticias. A diferencia de lo que pasó ahora, el 2021 en ese país ganó el militante republicano con el 66,6% de la elección, por sobre el 33,3% de Boric.

Kast gana en Asia

Los dos países en los que se impuso el candidato republicano, José Antonio Kast fue en dos naciones asiáticas, específicamente en Malasia y China.

Según información de Meganoticias, en el país cuya capital es Kuala Lumpur, Kast obtuvo el 76,9% de las preferencias, con 10 votos. Más atrás, Jara tuvo tres votos, es decir, 23% del resultado.

En Malasia, el 2021, también se impuso el candidato republicano con el 53,3% de los votos, menor a lo obtenido este año. Boric, en cambio, perdió con el 46,6% de los votos, más que lo que obtuvo Jara en esta ocasión.

En China, con una diferencia menor a la de Malasia, el candidato de la oposición resultó ganador en ese país con el 56,1% de los votos (26), mientras que Jara logró el 43,9% de las preferencias, al obtener 18 votos.

Respecto a la elección del 2021, y si bien en esa ocasión Kast también ganó, en esa oportunidad el candidato republicano tuvo el 59,4% de los votos, mientras que Boric obtuvo el 40,5%, menos que Jara este 2025.