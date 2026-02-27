Jefe Anticorrupción de la Fiscalía descarta que caso ProCultura cierre por negativa al desafuero de Orrego

El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos Lucero, descartó que el caso ProCultura cierre tras el rechazo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago a la solicitud que hizo el Ministerio Público de desaforar al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

En entrevista matinal con radio Pauta este viernes, Campos reconoció que hubo una “llamada de atención” que deben acoger, sin embargo, puntualizó que “lo del gobernador, del señor Orrego, no necesariamente implica el cierre de ProCultura”.

“No estoy, por favor, tapando el sol con un dedo. Que no quede esa sensación para nada. Al contrario, hay cuestiones que rever absolutamente. Ni siquiera justificando. Hay una llamada de atención que tenemos que acoger, por cierto. Pero esta es una investigación que, en definitiva, como tal, no se encuentra cerrada”, recalcó.

Campos sostuvo que la indagatoria se mantiene con diversas diligencias en desarrollo y ProCultura no implica solo al Gobierno Regional Metropolitano.

“Aquí hay otras cuestiones que son serias, que el Ministerio Público está llevando adelante y que, claro, no puedo verbalizar por este medio, pero que estamos trabajando. Ahora, es cierto, vamos a verlo. Lo que tenemos es un veredicto. Y ese veredicto el Ministerio Público tiene que estudiarlo consensualmente”, sostuvo.

Por otro lado, el jefe Anticorrupción de la Fiscalía valoró el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, ratificado por la Corte Suprema, planteando que “hay indicios serios de que los antecedentes que puso la Fiscalía dan cuenta de, entre otros, un fraude al fisco, alrededor de 104 millones de pesos”.