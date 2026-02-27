SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Jefe Anticorrupción de la Fiscalía descarta que caso ProCultura cierre por negativa al desafuero de Orrego

    "Hay una llamada de atención que tenemos que acoger, por cierto. Pero esta es una investigación que, en definitiva, como tal, no se encuentra cerrada”, advirtió Eugenio Campos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    MARIO TELLEZ

    El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos Lucero, descartó que el caso ProCultura cierre tras el rechazo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago a la solicitud que hizo el Ministerio Público de desaforar al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

    En entrevista matinal con radio Pauta este viernes, Campos reconoció que hubo una “llamada de atención” que deben acoger, sin embargo, puntualizó que “lo del gobernador, del señor Orrego, no necesariamente implica el cierre de ProCultura”.

    “No estoy, por favor, tapando el sol con un dedo. Que no quede esa sensación para nada. Al contrario, hay cuestiones que rever absolutamente. Ni siquiera justificando. Hay una llamada de atención que tenemos que acoger, por cierto. Pero esta es una investigación que, en definitiva, como tal, no se encuentra cerrada”, recalcó.

    Campos sostuvo que la indagatoria se mantiene con diversas diligencias en desarrollo y ProCultura no implica solo al Gobierno Regional Metropolitano.

    “Aquí hay otras cuestiones que son serias, que el Ministerio Público está llevando adelante y que, claro, no puedo verbalizar por este medio, pero que estamos trabajando. Ahora, es cierto, vamos a verlo. Lo que tenemos es un veredicto. Y ese veredicto el Ministerio Público tiene que estudiarlo consensualmente”, sostuvo.

    Por otro lado, el jefe Anticorrupción de la Fiscalía valoró el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, ratificado por la Corte Suprema, planteando que “hay indicios serios de que los antecedentes que puso la Fiscalía dan cuenta de, entre otros, un fraude al fisco, alrededor de 104 millones de pesos”.

    Más sobre:ProCulturaEugenio CamposFiscalíaClaudio OrregoDesafuero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Complejo inicio de año para la economía chilena: en enero cae la producción industrial, las manufacturas y la minería

    Camión se incendió en la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo: conductor logró escapar del vehículo

    El desempleo sube y la creación de nuevos puestos de trabajo se desacelera en trimestre noviembre-enero

    Metro lanza su Plan de Seguridad 2026: incluye multas a vendedores ambulantes y compradores

    Kast tras jornada de capacitación con Contraloría: “Para gobernar bien hay que prepararse y capacitarse”

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Lo más leído

    1.
    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    2.
    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    3.
    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    4.
    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    5.
    Fuero sindical lo protege: gendarme imputado en Operación Apocalipsis aún integra Gendarmería

    Fuero sindical lo protege: gendarme imputado en Operación Apocalipsis aún integra Gendarmería

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Camión se incendió en la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo: conductor logró escapar del vehículo
    Chile

    Camión se incendió en la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo: conductor logró escapar del vehículo

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Metro lanza su Plan de Seguridad 2026: incluye multas a vendedores ambulantes y compradores

    Complejo inicio de año para la economía chilena: en enero cae la producción industrial, las manufacturas y la minería
    Negocios

    Complejo inicio de año para la economía chilena: en enero cae la producción industrial, las manufacturas y la minería

    El desempleo sube y la creación de nuevos puestos de trabajo se desacelera en trimestre noviembre-enero

    Netflix se retira de la compra de activos de Warner Bros. Discovery tras oferta superior de Paramount

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos
    Tendencias

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

    Un nuevo clásico europeo: Manchester City y Real Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    Un nuevo clásico europeo: Manchester City y Real Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League

    “Le costó entrar en el ritmo”: en Argentina analizan el papel de Matías Sepúlveda en la histórica Recopa de Lanús

    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein
    Mundo

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Rusia, China e Irán piden diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de un nuevo conflicto

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?