    Nacional

    Kast inicia la campaña de segunda vuelta en La Araucanía con duras críticas al gobierno y un llamado a la ciudadanía “para recuperar la paz”

    Tras pasar al balotaje, el candidato viajó a La Araucanía y lanzó una ofensiva retórica centrada en el crimen organizado en la zona.

    Por 
    Roberto Martínez
    El Candidato Jose Antonio Kast realiza su discurso luego de pasar a segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2025 Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    A menos de 24 horas de asegurar su paso a la segunda vuelta presidencial, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, viajó este lunes a La Araucanía, región del país donde obtuvo sus mejores resultados porcentualmente en la primera vuelta del pasado domingo 16 de noviembre.

    En su paso por territorios de la Macrozona Sur, el candidato sostuvo reuniones con víctimas de atentados y con autoridades locales. Entre ellos, con el senador electo Rodolfo Carter, una de las figuras más votadas de la zona y quien ha impulsado un discurso particularmente duro en materia de seguridad.

    Desde la localidad de Labranza, en las cercanías del fundo donde fueron asesinados Werner Luchsinger y Vivian Mackay en 2013, el abanderado endureció su discurso en materia de seguridad.

    “Estamos en el lugar donde asesinaron a la familia Luchsinger Mackay (…) Y es lo que lamentablemente se repite en la zona de Arauco, en Malleco y en las cercanías de Temuco y Cautín. Esto no ha tenido ninguna fuerza del Estado para enfrentarse”, sostuvo Kast, quien aseguró que “la libertad también va a llegar a La Araucanía”.

    El candidato añadió que la región “ha sufrido el terrorismo, la violencia”, y que “hoy día eso se suma al crimen organizado y la inmigración irregular”.

    “No queremos más gobiernos fracasados como el que hoy día dirige los destinos de la nación. Que prometieron seguridad. Y lo que nos han dejado es más violencia”, espetó.

    “Y nosotros lo que estamos planteando a la ciudadanía es que nos ayuden, que nos ayuden a recuperar la paz”, afirmó.

    En el mismo tenor, manifestó que los ataques en la zona son “de noche, a rostro cubierto, cobardes”, y prometió encarcelar “de por vida” a responsables.

    “Queremos que los encuentren, los procesen y los encarcelen. Y en algunos casos que los encarcelen de por vida, porque el daño que han hecho es imperdonable. Han asesinado chilenos, compatriotas. Algunos se dicen que representan a los pueblos originarios y matan a las personas que tienen la misma etnia que ellos, porque los terroristas no tienen nación, no tienen bandera”, apuntó.

    Kast insistió este lunes en que el gobierno ha permitido un avance del terrorismo y prometió que en un eventual mandato realizaría operativos “sin avisar”, aludiendo al asesinato del subinspector de la PDI Luis Morales en Temucuicui en 2021.

    “No les vamos a avisar (…) Que nadie se pierda con nosotros: vamos a ir tras ellos”, zanjó.

    Despliegue regional

    El viaje de Kast a La Araucanía ocurre mientras su equipo busca reforzar el apoyo en territorios donde obtuvo porcentajes muy superiores a sus rivales. En comunas de la provincia de Arauco y en sectores de la región, el republicano aventajó por más de 20 puntos a la candidata oficialista, Jeannette Jara.

    En Tirúa, Kast alcanzó el 40% de los votos, mientras Jara obtuvo 19,9%. En Contulmo, el exdiputado llegó al 42,5% frente al 18,2% de la exministra. En Cañete y Arauco la tendencia se repitió, con liderazgos holgados a su favor.

    Cifras de violencia

    Desde mayo de 2022, cuando comenzó a regir el estado de excepción en la Macrozona Sur, los eventos de violencia rural han disminuido 33% respecto del año anterior, y 80% en comparación con 2021, según cifras del Ministerio de Seguridad.

    Asimismo, la medida -que permite despliegue militar en apoyo a Carabineros- fue prorrogada nuevamente el 14 de octubre, con amplio respaldo en ambas cámaras del Congreso.

    Según explicó en esa ocasión el titular de Seguridad, Luis Cordero, entre mayo de 2022 y octubre de 2025 se han realizado más de 651 mil controles policiales y 1.381 detenciones relacionadas al estado de excepción.

