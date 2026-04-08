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    “La violencia nunca puede ser el camino”: alcaldesa de Valdivia condena agresiones contra ministra de Ciencia

    El hecho ocurrió en las dependencias de la Universidad Austral de Chile, luego de que la secretaria de Estado presentara los ejes estratégicos de su cartera.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, y la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

    La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, condenó las agresiones de un grupo de estudiantes a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile.

    “Fui invitada por el rector de la Universidad Austral de Chile al inicio del año académico, instancia que debiera ser un espacio de diálogo. Lamentablemente, en ese contexto, la ministra de Ciencias, quien fue invitada como oradora principal del evento, fue agredida por un grupo de manifestantes”, relató la jefa comunal.

    Los hechos ocurrieron luego de que la ministra Lincolao presentara los ejes estratégicos de su cartera en la inauguración del año académico en la Universidad Austral.

    “Como alcaldesa, quiero ser clara: la violencia nunca puede ser el camino. Las manifestaciones diversas son totalmente legítimas, pero la violencia no. La universidad debe ser un lugar para el debate de ideas y la construcción de acuerdos”, sostuvo Amtmann.

    Asimismo, argumentó que “el movimiento estudiantil que logró avances como la educación gratuita no se impuso con violencia, sino con ideas, creatividad y la capacidad de convencer a la ciudadanía. No olvidemos que ahí está su verdadera fuerza”.

    “Cuidar el respeto y la convivencia democrática es tarea de todos y todas. Toda mi solidaridad con la ministra Ximena Lincolao”, sentenció.

    Más sobre:ValdiviaUniversidad Austral de ChileCienciaXimena Lincolao

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