Llueve o no para Fiestas Patrias: DMC entrega pronósticos para las próximas semanas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) junto a la Dirección General de Aeronáutica de Chile (DGAC) entregaron el balance de invierno y la proyección trimestral de septiembre, octubre y noviembre, en esa situación presentaron el pronóstico para la semana de Fiestas Patrias 2025.

Fue el meteorólogo Andrés Moncada quien se encargó de dar las probabilidades, señalando que desde el día 15 al 20 de septiembre se “va a estar posicionando un bloqueo atmosférico, una alta presión sobre el Paso Drake, sobre la Península Antártica, y esta condición de alta presión en esa zona genera que los sistemas de baja presión, o los sistemas frontales, comiencen a desviarse hacia latitudes más bajas, especialmente hacia la zona sur y hacia la zona centro ”.

Por ello, señaló que desde la Región de Biobío a la de Aysén se esperan “abundantes lluvias” y que, debido a la condición sinóptica estás podrían desplazarse hacia la zona central, llegando precipitaciones de carácter débil.

“Lo que hoy es claro es que debería llover bastante, varios días, desde la región del Biobío hacia el sur, y potencialmente estos sistemas frontales podrían desplazarse ligeramente más hacia el norte, eso se va a tener que ir evaluando con el paso de los días, y podrían llegar incluso hasta la Región Metropolitana, pero ya con un carácter de precipitación más débil ”, reiteró.

En esa línea, Moncada informó que en el caso de Santiago podrían caer 5 mm diarios, mientras que en el caso de Concepción y la zona se esperan 15 mm y en Puerto Montt hasta los 20 mm de agua caída.

Junto con ello, apuntó que para la zona centro si o si se espera nubosidad, y que por esto las temperaturas mínimas serían aproximadamente de 6°C mientras que, las máximas deberían rondar los 20°C, o un poco más bajo.

Para la zona norte en cambio, el meteorólogo indicó que “en general no deberíamos esperar precipitaciones, es muy, en general, nublado en la costa, despejado en los sectores interiores, temperaturas máximas entre los 15 a 20 grados en Arica, Iquique, Antofagasta”.