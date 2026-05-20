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    Nacional

    Fiscalía Nacional designa nuevo fiscal para dirigir investigación por desaparición de María Ercira

    El nuevo fiscal designó a un equipo de persecutores especializados en delitos graves y anunció la creación de una Fuerza de tarea, a cargo de dos brigadas de la PDI.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Atendiendo la solicitud de la familia de María Ercira Contreras, la Fiscalía Nacional informó que designó al fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, para liderar la investigación sobre presunta desgracia.

    María Ercira desapareció el 12 de mayo de 2024 en la Región de Valparaíso. La mujer de 87 años se encontraba en el fundo Las Tórtolas, de Limache, junto a su familia en el marco de una comida para celebrar el Día de la Madre.

    A más de de dos años de su desaparición, aún se desconoce su paradero, por lo que su familia solicitó al Ministerio Público que otra fiscalía regional asuma la investigación.

    Tras evaluar los antecedentes y “considerando la complejidad y sensibilidad del caso”, la Fiscalía Nacional estimó pertinente que una fiscalía regional distinta continuara con las diligencias investigativas.

    La decisión fue adoptada por el fiscal nacional (s), Roberto Garrido Bedwell, quien emitió la resolución que establece que el fiscal Marcos Pastén tendrá a su cargo la dirección de la investigación, el eventual ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos, pudiendo actuar con el apoyo de fiscales adjuntos y abogados que estime pertinentes.

    Para llevar adelante esta nueva fase de la investigación, Pastén designó a un equipo de fiscales especializados en delitos graves y anunció la creación de una Fuerza de tarea, a cargo de dos brigadas de la PDI.

    Más sobre:María ErciraDesapariciónFiscalía

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