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    Marisol Rojas, ministra nominada a la Corte Suprema: “Mis fallos siempre han sido conforme al mérito de los antecedentes”

    La ministra nominada a la Corte Suprema expuso durante esta mañana en la comisión de Constitución del Senado.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la jornada de este miércoles la ministra nominada a la Corte Suprema, Marisol Rojas expuso ante la comisión de Constitución del Senado, ocasión en que que abordó sus fallos respecto a temas relacionados con Derechos Humanos y los casos de corrupción en el Ministerio Público.

    Tras su exposición, la comisión votó si la nominación cumplía con los requisitos y procedimientos legales, siendo aprobada con 3 votos a favor y 2 abstenciones. Por lo cual será informada al Senado para continuar con el proceso.

    Derechos Humanos

    En su exposición Rojas, fue consultada sobre su posición respecto de la prescripción en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos, particularmente sobre las indemnizaciones civiles.

    Según explicó, como jueza aplicaba la prescripción de la acción civil, sin embargo, posteriormente cambió su criterio a partir de un fallo de 2018 que, según explicó, reconoció la inaplicabilidad de la prescripción en estas materias y el reconocimiento estatal de esa situación.

    “Entendí que el Estado había hecho renuncia de la prescripción y, por lo tanto, di lugar a las indemnizaciones. Indemnizaciones que avalué en cada caso de acuerdo al mérito de los antecedentes y de los, digamos, daños morales que habían sufrido las víctimas, tanto personales como por rebote”, mencionó.

    Asimismo, apuntó que “mis fallos siempre han sido conforme al mérito de los antecedentes y a la aplicación o la interpretación de las normas legales vigentes en el Estado de Chile”, agregando que “he intervenido en distintas causas que podríamos llamar de connotación política y mi norte siempre ha sido resolver conforme al mérito de los antecedentes. Nunca respecto a si me podían o no relacionar con alguna tendencia política”.

    “Yo soy juez, he sido toda mi vida juez, siempre he estado en el Poder Judicial, nunca tuve un trabajo diferente al Poder Judicial y siempre he sido juez y he fallado conforme al mérito de los antecedentes”, reiteró.

    Marisol Rojas, de 63 años, cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Católica. Entró al Poder Judicial en 1987 como oficial tercera del 30° Juzgado Civil de Santiago. También en su historial judicial registra un paso como relatora de la Cuarta Sala de la Corte Suprema y desde 2012 es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, en donde a partir de 2026 le tocó presidir dicho tribunal de alzada.

    Crisis de probidad

    En la ocasión, la ministra nominada a la Corte Suprema también abordó la crisis de probidad y los casos de corrupción en el Ministerio Público, los jueces deben cumplir con las exigencias establecidas en la Constitución, las leyes, el Código Orgánico de Tribunales y de Ética Judicial.

    “Los jueces que actúan u omiten, como podría ser el caso, y tienen conductas que no son compatibles con un juez, ese juez debe irse”, señaló, añadiendo que “es terrible, es una situación que no es aplaudible, pero tampoco puede existir una protección institucional”.

    “Como en el cajón de manzanas, si hay una fruta podrida, hay que sacarla porque si no va a podrir el resto del cajón. Yo soy muy exigente en ese sentido, soy muy estricta y si el mérito de los antecedentes exige que una persona debe irse, la persona tiene que irse”, agregó.

    Finalmente, Rojas sostuvo que la recuperación de la confianza en la judicatura requiere que los jueces actúen con rigor y responsabilidad.

    Más sobre:Marisol RojasSenadoComisión de Constitución

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