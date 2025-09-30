Michelle Bachelet aborda candidatura a Secretaría General de la ONU: “Si no resulta, no resulta”

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió este lunes a su postulación a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y desdramatizó la posibilidad de no hacerse con el cargo, señalando que “si no resulta, no resulta”.

Fue en medio del concierto del cantante Silvio Rodríguez en el Movistar Arena al que concurrió para festejar sus 74 años -justo en el día de su cumpleaños-, que un equipo de prensa la abordó para consultarle por sus expectativas para comandar el organismo internacional con sede en Nueva York, Estados Unidos.

Mientras compartía con el público, fue requerida por su postulación a la ONU.

“Bueno no sé, da lo mismo. Voy a dar la pelea. Si no resulta, no resulta”, afirmó Bachelet a Meganoticias.

Su postulación

Fue durante el discurso del Presidente Gabriel Boric ante la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado martes 23 de septiembre, donde se oficializó la postulación de la dos veces presidenta de Chile como máxima representante del organismo, luego de que el actual líder del organismo, António Guterres, concluya su mandato el 31 de diciembre de 2026.

“Quiero decirles que el equilibrio regional debe ser respetado en este proceso. Este es el tiempo de América Latina y el Caribe. Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación”, dijo Boric en la instancia.

En esa misma línea apuntó que “enfrentar el desequilibrio histórico de género en las Naciones Unidas, en donde nunca un secretario general ha sido mujer, es también un tema pendiente. 80 años de historia sin que una mujer haya sido la secretaria general de las Naciones Unidas. La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo la mitad de la población, más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado”.

Y luego confirmó que “Chile quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo y por ello es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, que además nos está acompañando en esta sesión”.