Culto

Silvio Rodríguez en Chile: las claves de un show que recorre su leyenda (y con chilenos en la apertura)

El afamado cantautor cubano, un ineludible del cancionero latinoamericano, abre esta noche su serie de 4 shows en el Movistar Arena. Un espectáculo de 2 horas en que repasa su historia y temas más recientes. En la previa, estará Manuel García, un declarado admirador. "Silvio es una persona muy generosa", dice a Culto.

Felipe Retamal
Silvio Rodriguez

Es uno de los shows más esperados de la temporada. El regreso al país de Silvio Rodríguez (78), el afamado cantautor cubano, con 4 shows en el Movistar Arena (29 de septiembre, 1, 5 y 6 de octubre), ha generado un alto interés en su fanaticada local.

El trovador llegó a Chile el pasado jueves 25 de septiembre. Se espera que se reúna con algunas de sus amistades más cercanas en el país, como la cantautora Isabel Parra.

Al país, donde no se presentaba desde 2018 (con 3 shows en Movistar Arena y en el Estadio Ester Roa de Concepción) Silvio llega en el marco de su acotada gira latinoamericana, que arrancó el pasado 19 de septiembre con una presentación gratuita en la escalinata de la Universidad de La Habana.

Silvio Rodriguez en La Habana AP/Ramón Espinosa.

Aquel fue un show de dos horas de extensión, en que mezcló temas clásicos con otros de sus producciones más recientes (como su álbum Quería saber, de 2024). y contó con la asistencia del líder cubano, Miguel Díaz-Canel, junto a su esposa. Incluso tuvo un momento de tributo a su fallecido amigo Pablo Milanés (murió en 2022), al interpretar Yolanda, lo que podría repetirse en sus conciertos de Chile

En las presentaciones que arrancan este lunes 29, habrá números de apertura a cargo de artistas chilenos. El primero será Manuel García. Un cantautor de larga trayectoria y que se ha labrado una cercanía con Silvio. Los otros son Illapu (miércoles 1 de octubre), Patricio Anabalón (domingo 5 de octubre) y Nano Stern (lunes 6 de octubre).

El ariqueño acaba de publicar Las Nubes, una canción inédita del cubano, que será parte de un disco tributo llamado Álbum Blanco para Silvio Rodríguez, con la participación de intérpretes cubanos en latinoamericanos.

Además, García ha colaborado con Rodríguez, como en su reversión de El viejo comunista y la regrabación en septiembre de 2023 de su álbum Pánico, en los estudios Ojalá, en La Habana. De hecho, el ariqueño se encuentra en plena gira celebrando la regrabación aquel disco, con una extensa gira por Chile (más de 30 conciertos agotados en el país) además de actuaciones en Europa, Latinoamérica y una próxima participación en la edición chilena de Lollapalooza.

Silvio Rodríguez

Para García, abrir para Silvio resulta toda una experiencia, porque a estas alturas de su vida, el cubano hace giras muy esporádicas y espaciadas en el tiempo. “Yo abrí un concierto para Silvio en España, hace un tiempo atrás -dice al teléfono con Culto-. Entonces, hacerlo en Chile, en el fondo, va a ser muy especial. También porque es interesante que Silvio salga a hacer giras".

García, quien pudo conversar con Silvio en su estudio, cuenta que en estos días, el trovador está muy ocpuado. “​Él me decía que estaba muy abocado a estar grabando y registrando demasiada música que hizo y que se conoce de manera inédita por ahí de manera pirata. En el fondo a él le interesa mucho repasar alguna de esas obras antiguas, aparte de lo que va componiendo".

Para el chileno, el encuentro tiene una significación que va más allá de la anécdota. “Creo que es una especie como de metáfora de lo que significa la continuidad del concepto de lo que es la trova -dice-. La trova se supone que es un canto reflexivo también y al nacer en Cuba, la tendencia es a a hermanar a los pueblos a través de la canción. Entonces, en este caso, el gesto de Silvio al recibirnos a los artistas chilenos en su escenario, es muy generoso, una vez más de su parte”.

Manuel García.

Lo que comentan sus cercanos es que el trovador es una persona sencilla, de trato amable y de una gran generosidad. Lo confirma Manuel García, quien asegura que eso explica la invitación a los músicos chilenos para abrir el show. “Silvio es una persona muy generosa, pero de esas personas generosas que hacen, que entregan su cariño en silencio muchas veces, sin aspaviento, sin decir ‘yo lo hice’. Siempre que él otorga algo o beneficia a alguien, lo hace de manera muy sencilla”.

En cuanto a su presentación, García se concentrará en los temas de Pánico, pero sumará otros cortes. “Voy a estar a guitarra limpia tocando los temas del disco Pánico, básicamente, y alguno más, seguro. Tal vez el que escribí en homenaje a la Trova Cubana, que se llama La nueva canción de la Trova".

Al cierre de esta edición no había mayores novedades sobre otras actividades de Silvio Rodríguez en el país, o alguna eventual visita a La Moneda, como lo hizo en su inolvidable visita de 1990, cuando fue recibido por el entonces ministro segegob, Enrique Correa y en 2007, cuando fue recibido por Michelle Bachelet.

Tras su paso por Santiago, la gira latinoamericana de Silvio Rodríguez seguirá por Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

