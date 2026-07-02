Ministro Arrau anuncia indicaciones y discusión inmediata a proyecto que endurece las penas a menores que cometen delitos

Durante la mañana de este jueves el ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró un nuevo operativo de fiscalización en la Autopista Central, ocasión en que dio a conocer que se le dará discusión inmediata a la moción parlamentaria que presentó en 2022 el actual senador Andrés Longton (RN) y que busca endurecer las penas a menores que cometen delitos.

De acuerdo a lo que detalló el ministro, “hay un proyecto de ley que está bastante avanzado en el Congreso que es del, en esos días, diputado Longton y otros, al cual le vamos a poner discusión inmediata y le vamos a ingresar un paquete de medidas adicionales a lo que tiene ese articulado”.

Según detalló, “lo que hace esa ley y estas propuestas de indicación que vamos a ingresar, es que establece un catálogo de 17 delitos” -entre los cuales se encuentra homicidios, violaciones y varios delitos graves- y busca que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos en esos delitos, siempre que la Fiscalía lo solicite y un juez lo autorice.

El titular de seguridad además añadió que “también establece que se le elimina la irreprochable conducta previa” por lo que van los menores que cometen delitos van a conservar los antecedentes si es que vuelven a cometer delitos ya de adultos.

“También cuando cumplan 18, si el informe así lo determina, los tribunales van a estar obligados a enviar a estos menores cumpliendo la mayoría de edad a los recintos penitenciarios de adultos administrados por gendarmería”, expresó.

Cabe recordar que el proyecto fue presentado en 2022 por el entonces diputado Longton, y actualmente se encuentra en su segundo trámite en el Senado.

Arrau además sostuvo que “También, efectivamente, se establecen otras normas u otras intenciones que tenemos de dar discusión inmediata al proyecto que aumenta en un grado las penas a las bandas delictuales que actúen con la utilización de menores”.

“Es un paquete bastante robusto. Vamos a ver la discusión. Es bastante más largo que esto y lo está liderando el Ministro de Justicia, quien es el experto en estas materias, por supuesto”, expresó.

Operativo de fiscalización en la Autopista Central

Respecto al operativo, el ministro sostuvo que tiene por objetivo el retirar vehículos que se encuentran sin patente o asociados a ilícitos.

“Estamos acompañando a Carabineros en un operativo que nos permite retirar de circulación vehículos sin patentes, vehículos que pueden estar asociados a algún delito o personas que simplemente creen que la ley no aplica a ellos”, mencionó.

De acuerdo a lo que añadió, “esa sensación de impunidad es la que hay que ir terminando en todo ámbito del quehacer, y por eso es muy importante estar apoyando a Carabineros en estas labores”.

En la ocasión, el ministro además precisó que este despliegue no afecta el patrullaje territorial habitual ni la atención de procedimientos, a la vez que anunció que en las próximas semanas se presentará un plan de incentivo para aumentar la dotación policial.

“Carabineros es siempre un número limitado, pese a que estamos trabajando en la formación de carabineros, en planes de incentivos, que vamos a dar a conocer en las próximas semanas, un plan muy potente para que tengamos más carabineros, pero eso en el mediano y largo plazo”, mencionó.

“Este tipo de operativos, los que vimos anoche, están siendo realizados por la unidad de radiopatrulla, por personal de orden público, del GOPE .Por tanto, las rondas, la presencia territorial, los carabineros que son despachados por CENCO a tomar procedimientos, siguen en su control habitual”, añadió.

Tren del Mar

En la ocasión, el ministro además destacó la condena contra 11 imputados en la causa denominada “Tren del Mar”.

“Es una condena muy importante, hoy día esperemos que esté viajando a Chile la persona que se autorizó la extradición colombiana, vinculado también al crimen organizado, y algo que hemos hablado con el Ministerio Público, también con los funcionarios de diferentes policías, la necesidad de resguardar la identidad de muchos casos”, mencionó.

Asimismo señaló que “Hoy día vemos semanalmente amenazas a funcionarios policiales, de gendarmería, y por tanto es muy necesario, cuando afectamos al crimen organizado, con una capacidad de daño, de financiamiento, de llegar a diferentes lados, y también de corromper a las instituciones del Estado, la necesidad de blindar al Estado. Y por eso, me digas cómo, el anonimato, me digas cómo, identificar a funcionarios con número en vez del nombre, muchas veces, son cosas en las que tenemos que avanzar,