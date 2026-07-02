Canciller Pérez Mackenna realizará gira a Estados Unidos y México para sostener encuentros a nivel político y comercial

El canciller Francisco Pérez Mackenna iniciará este viernes una gira diplomática en Estados Unidos y México con el objetivo de promover los vínculos políticos, económicos y comerciales de Chile.

“Aquí estamos en Montevideo terminando una gira que partió con Paraguay con la reunión del Mercosur y siguió acá con una reunión con autoridades y también con empresarios de la región. Y estamos partiendo hoy día mismo a Santiago para tomar un vuelo esta noche a Estados Unidos”, detalló el ministro de Relaciones Exteriores.

La gira se desarrollará entre el 3 y el 9 de julio y tendrá actividades en Nueva York, Washington D.C y Ciudad de México.

“Esta gira busca f ortalecer relaciones estratégicas, atraer inversiones, abrir espacios de cooperación y seguir proyectando a Chile como un país serio , confiable y comprometido con la seguridad y el crecimiento”, explicó Pérez Mackenna.

Pasos en Nueva York, Washington D.C. y Ciudad de México

Primero participará en los homenajes de Chile a los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. El próximo 4 de julio se desarrollará en el río Hudson, en Nueva York, un desfile náutico con representantes de diversas naciones, incluyendo Chile, que participará con el buque escuela Esmeralda.

En esta misma ciudad, Pérez Mackenna también visitará al embajador Roberto Ampuerto, representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas, con el objetivo de proyectar las prioridades de nuestro país con el organismo.

Tras ello se dirigirá a Washington D.C., donde las reuniones tendrán foco en la relación bilateral, el comercio, la inversión y la cooperación estratégica.

“Queremos profundizar nuestra inserción internacional y fortalecer alianzas que contribuyan al crecimiento económico de Chile. La seguridad económica, la innovación, la energía y los minerales críticos son áreas donde existe un enorme potencial de colaboración”, explicó el canciller.

Por ello, tendrá en esta ciudad reuniones en el Departamento de Estado y en la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.

También se reunirá con gente del sector privado, centros de pensamiento y organismos financieros. Entre estos se encuentra la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Atlantic Council, el Council of the Americas, la International Development Finance Corporation y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Según detallaron desde Cancillería, también esperan aprovechar la agenda en Estados Unidos para promover la defensa de los exportadores chilenos frente a los aranceles por parte de esta nación.

“El Gobierno de Chile, a través de la Cancillería y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), mantiene un proceso de diálogo y negociación continuo con las autoridades estadounidenses ”, explicaron desde el ministerio al respecto.

Tras el paso por Washington D.C., el canciller finalizará la gira el próximo 9 de julio en México, donde tendrá una reunión con su par de ese país, Roberto Velasco. En la instancia esperan profundizar “la colaboración en áreas estratégicas como seguridad, y ampliar las oportunidades de inversión y comercio”.

“México puede ser un aliado estratégico en seguridad y en el combate al crimen organizado. Y es un mercado de 130 millones de personas para nuestros productos. Tenemos grandes oportunidades que debemos aprovechar”, dijo al respecto Pérez Mackenna.