SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Canciller Pérez Mackenna realizará gira a Estados Unidos y México para sostener encuentros a nivel político y comercial

    El ministro estará en Norteamérica entre el 3 y el 9 de julio. Además de participar en la celebración de la independencia de EE.UU., también tendrá reuniones en la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos. En Nueva York visitará al embajador Roberto Ampuero y en Ciudad de México conversará con el secretario de Relaciones Exteriores de ese país, Roberto Velasco.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Canciller Pérez Mackenna realizará gira a Estados Unidos y México para sostener encuentros a nivel político y comercial DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El canciller Francisco Pérez Mackenna iniciará este viernes una gira diplomática en Estados Unidos y México con el objetivo de promover los vínculos políticos, económicos y comerciales de Chile.

    “Aquí estamos en Montevideo terminando una gira que partió con Paraguay con la reunión del Mercosur y siguió acá con una reunión con autoridades y también con empresarios de la región. Y estamos partiendo hoy día mismo a Santiago para tomar un vuelo esta noche a Estados Unidos”, detalló el ministro de Relaciones Exteriores.

    La gira se desarrollará entre el 3 y el 9 de julio y tendrá actividades en Nueva York, Washington D.C y Ciudad de México.

    “Esta gira busca fortalecer relaciones estratégicas, atraer inversiones, abrir espacios de cooperación y seguir proyectando a Chile como un país serio, confiable y comprometido con la seguridad y el crecimiento”, explicó Pérez Mackenna.

    Pasos en Nueva York, Washington D.C. y Ciudad de México

    Primero participará en los homenajes de Chile a los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. El próximo 4 de julio se desarrollará en el río Hudson, en Nueva York, un desfile náutico con representantes de diversas naciones, incluyendo Chile, que participará con el buque escuela Esmeralda.

    En esta misma ciudad, Pérez Mackenna también visitará al embajador Roberto Ampuerto, representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas, con el objetivo de proyectar las prioridades de nuestro país con el organismo.

    Tras ello se dirigirá a Washington D.C., donde las reuniones tendrán foco en la relación bilateral, el comercio, la inversión y la cooperación estratégica.

    Queremos profundizar nuestra inserción internacional y fortalecer alianzas que contribuyan al crecimiento económico de Chile. La seguridad económica, la innovación, la energía y los minerales críticos son áreas donde existe un enorme potencial de colaboración”, explicó el canciller.

    Por ello, tendrá en esta ciudad reuniones en el Departamento de Estado y en la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.

    También se reunirá con gente del sector privado, centros de pensamiento y organismos financieros. Entre estos se encuentra la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Atlantic Council, el Council of the Americas, la International Development Finance Corporation y el Banco Interamericano de Desarrollo.

    Según detallaron desde Cancillería, también esperan aprovechar la agenda en Estados Unidos para promover la defensa de los exportadores chilenos frente a los aranceles por parte de esta nación.

    “El Gobierno de Chile, a través de la Cancillería y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), mantiene un proceso de diálogo y negociación continuo con las autoridades estadounidenses”, explicaron desde el ministerio al respecto.

    Tras el paso por Washington D.C., el canciller finalizará la gira el próximo 9 de julio en México, donde tendrá una reunión con su par de ese país, Roberto Velasco. En la instancia esperan profundizar “la colaboración en áreas estratégicas como seguridad, y ampliar las oportunidades de inversión y comercio”.

    México puede ser un aliado estratégico en seguridad y en el combate al crimen organizado. Y es un mercado de 130 millones de personas para nuestros productos. Tenemos grandes oportunidades que debemos aprovechar”, dijo al respecto Pérez Mackenna.

    Más sobre:CancilleríaEstados UnidosFrancisco Pérez MackennaMéxicoNueva YorkWashington D.C.Ciudad de México

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    OMS declara el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius

    En medio de pugna oficialista, Kast deja abierta la puerta a eventual coalición: “Ya vendrá tiempo de ver si se constituye una alianza”

    Ramírez apunta a republicanos en medio de tensión oficialista y llama a reflexión: “Hay que definir cómo nos vamos a relacionar”

    Terremotos en Venezuela: Rescatan a hombre que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Paulina Vodanovic (PS) descarta más plazo para negociar megarreforma: “Quiroz dijo que estaba por mantener el cronograma”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Austria en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Austria en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este jueves 2 de julio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 2 de julio: toda la red está disponible

    Canciller Pérez Mackenna realizará gira a Estados Unidos y México para sostener encuentros a nivel político y comercial
    Chile

    Canciller Pérez Mackenna realizará gira a Estados Unidos y México para sostener encuentros a nivel político y comercial

    En medio de pugna oficialista, Kast deja abierta la puerta a eventual coalición: “Ya vendrá tiempo de ver si se constituye una alianza”

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Croacia en TV y streaming

    La mujer incapaz
    Negocios

    La mujer incapaz

    El CFA expresa inquietud por el impacto del deterioro económico en la recaudación e ingresos efectivos del gobierno central

    Mario Marcel y la compleja situación de la economía: “El deterioro se produjo a partir del shock del precio de los combustibles”

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas
    Tendencias

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    “Ahora tal vez buscará otro Beccacece, alguien maleable, obediente”: en Ecuador ningunean al ex DT de la U
    El Deportivo

    “Ahora tal vez buscará otro Beccacece, alguien maleable, obediente”: en Ecuador ningunean al ex DT de la U

    ¿Qué había en la maleta? En Estados Unidos revisan exhaustivamente a Lionel Messi en su viaje a Miami

    La reacción del técnico de RD Congo al enterarse de la muerte de su padre en plena conferencia de prensa

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir
    Tecnología

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo
    Cultura y entretención

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    OMS declara el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius
    Mundo

    OMS declara el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius

    Terremotos en Venezuela: Rescatan a hombre que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio

    Respuesta lenta, salud colapsada, escasez: la frustración crece ante las carencias acumuladas en Venezuela

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica