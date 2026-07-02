La reacción del técnico de RD Congo al enterarse de la muerte de su padre en plena conferencia de prensa

“El entrenador ha perdido a su padre”: el impactante momento que vivió el DT de RD Congo tras la eliminación del Mundial.

Sébastien Desabre protagonizó un impactante momento en el Mundial. Tras la eliminación de República Demócrática del Congo ante a Inglaterra, el técnico francés del cuadro africano se enteró de la muerte de su padre. Aun así, decidió asistir a la rueda de prensa.

El entrenador compareció ante los medios de comunicación para realizar el balance del encuentro y la participación de su equipo en la Copa del Mundo. La instancia transcurría con normalidad hasta los minutos finales, cuando un integrante del área de comunicaciones de la delegación congoleña tomó la palabra.

El funcionario expresó públicamente sus condolencias a Desabre por el fallecimiento de su padre. “El DT ha perdido a su padre, mis condolencias”, señaló el jefe de prensa de la selección de RD Congo. El entrenador había conocido solo instantes atrás.

“Muchas gracias”, fue la escueta respueta del estratega. Luego dirigió una mirada al encargado de comunicaciones y dio por finalizada la conferencia.

La derrota frente a Inglaterra puso fin a la participación de la República Democrática del Congo en el Mundial. El conjunto africano estuvo cerca de avanzar a los octavos de final, pero el cuadro británico remontó sobre el final. La escuadra congoleña calcanzó la fase de eliminación directa tras superar el grupo donde compartió con Portugal, Colombia y Uzbekistán.