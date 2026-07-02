En medio de pugna oficialista, Kast deja abierta la puerta a eventual coalición: “Ya vendrá tiempo de ver si se constituye una alianza”

Tras participar en un desayuno empresarial organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) de Uruguay, el Presidente José Antonio Kast puso fin a su gira por Uruguay y Paraguay con un punto de prensa.

Allí fue consultado por el tenso ambiente que hay en el oficialismo a raíz de la presentación de la acusación constitucional -empujada por libertarios y republicanos- contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que terminó por ser rechazada este martes por el Senado.

Y es que la presentación del libelo reavivó una antigua pugna entre las derechas, dado que ciertos partidos del sector optaron por no apoyar esta ofensiva.

Por lo mismo, con el fin de bajar las tensiones, el Mandatario invitó a los timoneles que respaldan a su gobierno a un desayuno en el Palacio de La Moneda este viernes.

Así las cosas, al ser consultado sobre esto, Kast hizo hincapié en que es necesario enfocarse en las urgencias del país, pero también dejó abierta la puerta a la eventual formación de una coalición del sector.

“Yo hago un llamado a poner el foco en las urgencias que tenemos, las urgencias hoy día principalmente son en temas de seguridad y en temas de empleo, es legítimo el debate político dentro de los partidos que ayudan y colaboran con el gobierno, siempre en el marco del respeto, pero tenemos que focalizarnos en temas de seguridad”, partió diciendo.

“Todo eso requiere una mirada en conjunto que incluso trasciende a los partidos políticos que sustentan al gobierno”, continuó.

En esa línea, sostuvo: “Yo espero abrir una mesa de diálogo, respetando la originalidad de cada partido político, pero siempre poniendo el foco en las urgencias. Creo que los debates políticos muchas veces nos desvían del eje principal y el eje principal hoy día está puesto en la reconstrucción en las tres áreas que he mencionado permanentemente y ahí los invito a trabajar en conjunto”.

Dicho eso, fue consultado directamente sobre si es necesaria la coalición. Frente a ello, respondió: “Hoy día estamos trabajando juntos, este es un gabinete amplio, mucho más amplio de lo que cualquier persona podría haber imaginado cuando estábamos en campaña, pero yo ya en campaña hablaba de la unidad legislativa”.

“En nuestro gabinete hay exministros de gobiernos anteriores, tanto del sector de derecha como del sector de centro izquierda y eso habla de que para nosotros el resultado para nuestra nación es más importante que un debate político. Y ya vendrá tiempo de ver si algunos de estos partidos constituyen una alianza, una coalición, lo importante hoy día es sacar adelante a Chile de estas urgencias que lo afectan” , cerró el Presidente.

Seguridad y economía

Previo al punto de prensa, el Presidente participó de un panel en el encuentro empresarial, en el que también le hicieron preguntas, esta vez relacionadas con la seguridad y economía de Chile.

Bajo ese marco, reforzó que no está de acuerdo con el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la inseguridad y que se está trabajando por reactivar la economía.

“Todavía no podemos decir que el desempleo ha bajado porque estos procesos toman su tiempo, estas inversiones van a comenzar en seis meses, un año más, algunas grandes inversiones quizás en dos años más, pero vemos con esperanza el futuro, más allá de las dificultades del momento vemos con mucha esperanza el futuro”, sostuvo.



