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    Rescatan a dos personas extraviadas en sector de difícil acceso del parque Quebrada de Macul en Peñalolén

    Los afectados correspondían a dos jóvenes, de 13 y 18 años, quienes ingresaron al lugar la madrugada del martes, quienes no pudieron descender, preocupando a sus familiares que denunciaron la situación a Carabineros.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Rescatan a dos personas extraviadas en el parque Quebrada de Macul.

    Dos personas que practicaban senderismo en el parque Quebrada de Macul, de la comuna de Peñalolén, debieron ser rescatadas este miércoles por personal especializado de Carabineros, luego de extraviarse y no poder salir del lugar.

    El operativo policial lo desarrolló el Grupo de Operaciones Especiales (Gope) y la Prefectura Aérea de Carabineros, luego de que la policía uniformada recibiera una denuncia al nivel 133 alrededor de las 23 horas de ayer, donde una persona informó que su hijo, junto a un amigo, ingresaron al parque la madrugada del 30 de junio, sin avisar a familiares.

    De acuerdo con la denuncia, los jóvenes debían volver alrededor de las 19 horas del martes, situación que no se concretó y preocupó a los familiares de los senderistas.

    Las personas afectadas corresponden a un menor de 13 años y otro joven de 18, este último, además, presentaba una lesión en una de sus rodillas, lo que fue avisado a un guardaparques. Con todo, a eso de las 17 horas, se había perdido el contacto con los jóvenes, lo que originó la denuncia.

    El teniente Daniel Luengo, de la 43° Comisaría de Peñalolén, afirmó que “hoy se logró el rescate de dos personas, un mayor y un adolescente, quienes se encontraban extraviados en el parque Quebrada de Macul, desde el día de ayer”.

    La institución detalló que, tras tomar contacto telefónico con los afectados el martes, el personal policial inició el recorrido para ubicarlos, que contemplaba una caminata de cerca de siete horas.

    Así, alrededor de las 4 de la mañana de este miércoles, los excursionistas lograron ser ubicados al interior de un barranco.

    “Debido a las complejas condiciones del terreno, el equipo especializado debió efectuar maniobras de aproximación y rescate que se extendieron por cerca de cinco horas adicionales”, agregó la institución policial.

    Con todo, una vez seguros y en un terreno adecuado, se procedió a la evacuación aérea de los jóvenes, quienes no presentaron lesiones, salvo la afección en la rodilla del mayor de edad.

    Más sobre:RescateQuebrada de MaculExcursionistasGopeCarabineros

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