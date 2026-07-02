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    Política

    Ramírez apunta a republicanos en medio de tensión oficialista y llama a reflexión: “Hay que definir cómo nos vamos a relacionar”

    El timonel de la UDI, previo a la cita convocada por el Presidente Kast, cuestionó que la colectividad eje del gobierno se declare más cercana a libertarios -que no pertenece al oficialismo- que a las tiendas de Chile Vamos.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, cuestionó la postura del Partido Republicano en torno a la relación con los demás partidos del oficialismo, en particular con la derecha que representa Chile Vamos.

    Esto, en medio de la tensión en el sector luego de la fracasada acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), que reavivó una antigua pugna entre la “derecha cobarde”, nominación que le dio la colectividad que fundó el Presidente José Antonio Kast al bloque de la UDI, RN y Evópoli, y la “derecha valiente”, como se autodenominan personeros de ese partido.

    En medio de ese crispado ambiente, además, figuras de republicanos se declararon más cercanos al Partido Nacional Libertario -junto a ellos impulsores del libelo- que a Chile Vamos, que a diferencia de la tienda de Johannes Kaiser es fuerza de gobierno.

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, Ramírez calificó esa postura de problemática y llamó a reflexión para la futura relación oficialista.

    “Esto nos tiene que llevar a una reflexión, porque finalmente esa frase, si uno la piensa, tiene un problema. Decir que uno se siente más cómodo con un partido que se declara de oposición que con los partidos que se declaran de gobierno, no deja de ser una afirmación problemática”, dijo.

    El timonel del gremialismo puso como ejemplo los cuestionamientos que cuando eran oposición hicieron al Frente Amplio por ciertas acciones en el gobierno de Gabriel Boric.

    “Todos criticábamos mucho al Frente Amplio cuando salían a protestar a la calle durante el gobierno del presidente Boric. Les decíamos que no se puede tener un pie en la calle y un pie en el gobierno. Bueno, acá hay un partido que se declaró de oposición (PNL), y el partido eje de gobierno dice que se siente más cercano a ese partido que a los que apoyan al gobierno. Eso es problemático”.

    Y luego agregó: “Yo creo que esa frase puede ser el punto inicial para una reflexión que sea un poco más profunda de cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante. Y para eso hay que partir de una definición”.

    En esa misma línea, apuntó que esa determinación es fundamental, “porque entonces la relación entre el Partido Republicano y los otros partidos de gobierno va a ser más bien distante, fría”.

    Y advirtió: “Yo no sé si eso alcanza para tener un gobierno exitoso”.

    Con todo, el presidente de la UDI señaló que un buen momento para reflexionar sobre la relación en el oficialismo será la reunión con timoneles que citó el Presidente Kast para mañana viernes.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Guillermo RamírezUDIGobiernoOficialismoPartido Republicano

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