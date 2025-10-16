SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Además según señaló se presentará "un proyecto de ley de modificación a propósito de decomiso, bajo un principio que es el que incauta destruye".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
El ministro de Seguridad Publica, Luis Cordero, en la Cámara de Diputados Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió al informe emitido por la Contraloría General de la República, que detectó múltiples vulneraciones en el procedimiento de recepción, custodia y destrucción de drogas incautadas.

Según señaló Cordero, “el presidente ha mandatado, y lo mandató hace un tiempo, un proyecto de ley de modificación a propósito de decomiso, bajo un principio que es el que incauta destruye, de modo que en estricto rigor, la droga incautada, quede rápidamente destruida o inutilizada, dejando solo un número acotado para efectos de las pruebas de campo que son necesarias para la acreditación en los juicios”.

De acuerdo a lo que agregó, el proyecto de ley debería ser ingresado en las próximas semanas añadiendo que "está en línea con lo observado por la Contraloría" y que “lo que pareciera evidente, esa es la opinión que tiene el Ejecutivo, es que a los servicios de salud es conveniente sacarlos del circuito de custodia de drogas“.

“Ese es un criterio que es muy antiguo de la Ley de Drogas, que está apuntado desde la perspectiva de mirar a la Ley de Drogas estrictamente como un delito contra la salud pública, pero en nuestra opinión, dadas las características de ese delito y el volumen de droga que se incauta, los servicios de salud deberían salir del proceso de destrucción de las mismas, complementó Cordero.

Finalmente señaló “En nuestra opinión, los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas, entre otras razones porque el propósito perseguido por esa regla originalmente hoy día carece de sentido”.

Informes de Contraloría

Respecto al informe de Contraloría, el ministro de Seguridad explicó que “la Contraloría ha desarrollado un conjunto de informes de auditoría que provienen de periodos del año 2023 hasta hoy en los servicios de salud, que comenzaron con una pequeña muestra de cuatro y finalmente la Contraloría decidió extenderla”.

“Esos informes de auditoría, sus resultados finales han sido entregados progresivamente. Respecto de los antecedentes que se encuentran contenidos en él, el Ministerio de Seguridad, y con anterioridad el Ministerio del Interior, había estado trabajando con el Ministerio de Salud por mandato expreso del Presidente de la República en el contexto del gabinete pro seguridad", expresó.

Según añadió, “¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos para poder abordar, y que se han estado abordando las observaciones de la Contraloría? En primer lugar, tiene que ver con el volumen de incautación y la capacidad que tienen los servicios de salud para recibir esa droga. Dos, los lugares que están destinados para tal efecto, y tres, el periodo de tiempo que sucede respecto de su destrucción. Esta última depende de otras variables, entre otras, aquellas que están vinculadas al procedimiento judicial respectivo".

Es así como apuntó que los "procedimientos de destrucción de drogas se encuentran normados en un mecanismo en torno al uso de hornos que no están disponibles en todas las regiones. ¿Qué se ha hecho entonces? Lo primero que se ha hecho es el inventario que se ha realizado conjuntamente con los servicios de salud y con la subsecretaría respectiva, con la subsecretaría de redes en particular".

“En segundo lugar, en aquellos lugares donde no hay disponibilidad de hornos en las regiones, se han estado haciendo traslados protegidos por carabineros en vehículos y en horarios que no son de público conocimiento para que sean destruidos en otras regiones”, añadió, a la vez que mencionó que se han transferido recursos para hornos móviles para los lugares en los que no los hay.

Finalmente, según señaló "Hay otro tipo de aspectos que nacen de esas auditorías y que tienen que ver, por ejemplo, con que la demora en la destrucción lo que produce evidentemente son diferencias de pesos producto de la humedad que van perdiendo cada una de ellas. Entonces, hay un conjunto de variables que el Ejecutivo ha tomado conocimiento a partir de los informes de auditoría de la Contraloría, que en general uno debiera agradecer, porque permite, entre otras cosas, evaluar temas procedimentales que en ocasiones no se observan y por esa vía focalizar los recursos del modo que se han indicado, pero además adoptar las medidas legislativas".

Más sobre:Luis CorderoDrogaContraloríaDecomisoInforme

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

24 horas sobre la mesa y la molestia de RN: la trastienda de una acusación que no fue

Solo cinco carteras se mantienen intactas: todos los ministros del Presidente Boric que han salido de La Moneda

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?

ONU: Cancillería se resiste a revelar costo de campaña de Bachelet y lo califica como dato “sensible” y de “interés nacional”

Un déjà vu: subsecretario Martorell reconoce “alta preocupación” por situación financiera de hospitales

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Rating del miércoles 15 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 15 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls
Chile

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

ONU: Cancillería se resiste a revelar costo de campaña de Bachelet y lo califica como dato “sensible” y de “interés nacional”

Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama
Negocios

Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama

Todo lo que brilla es oro: el precio anota un nuevo récord y no hay señales de que detenga su escalda

El error de los US$100 millones: Quién es el jefe de la CNE en riesgo por el escándalo de las tarifas eléctricas

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

El escándalo de París 2024 está en la retina: las claves de Argentina y Marruecos para la gran final del Mundial Sub 20
El Deportivo

El escándalo de París 2024 está en la retina: las claves de Argentina y Marruecos para la gran final del Mundial Sub 20

Jugador del Betis aborda la posible salida de Manuel Pellegrini y realiza un profundo análisis del método del chileno

“Un líder dentro y fuera de la cancha”: Erick Pulgar vuelve a jugar después de más de tres meses en goleada de Flamengo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”
Cultura y entretención

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?
Mundo

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?

Trump sostuvo una “larga” conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski a la Casa Blanca

El Gobierno israelí busca crear un tribunal que contemple la pena capital para los acusados del 7 de octubre

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo