Ministro Gajardo por amenazas a gendarmes: “Ya se están coordinando las acciones investigativas y vamos a dar con los responsables”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, condenó durante este martes las amenazas contra funcionarios de Gendarmería, luego de que durante la mañana del lunes se entregaran dos arreglos florales en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur dirigidos a funcionarios de la institución.

“Consideramos que ninguna persona que cumpla funciones dentro de Gendarmería o también dentro de las instituciones policiales, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, podemos permitir que sean amenazados por el ejercicio de sus funciones", señaló Gajardo.

Según detalló el ministro de Justicia, “Ya se interpusieron las denuncias respectivas al Ministerio Público, ya se están coordinando las acciones investigativas y vamos a dar con los responsables de estas amenazas para que quede muy claro que ningún funcionario de Gendarmería puede ser amenazado por el ejercicio de sus funciones".

En la ocasión, Gajardo además destacó que " dentro de nuestro mandato hemos fortalecido la protección de los funcionarios de Gendarmería. Se han aprobado leyes con el objeto de que las personas que cometan cualquier delito en contra de funcionarios de Gendarmería tengan penas agravadas. Y , asimismo, hemos dispuesto los recursos necesarios y suficientes para que la acción que llevan adelante los funcionarios de Gendarmería tengan las protecciones adecuadas que correspondan".

Conmutación de penas

En la ocasión, el ministro se refirió al debate que ha surgido respecto a la conmutación de penas a reos de avanzada edad con enfermedad terminal. “Nosotros hemos sido bien categóricos en esto o bien claros. Creemos que la edad por sí sola no puede ser un requisito”.

De acuerdo a lo que añadió, “Tenemos situaciones muy complejas en las cuales hay personas que han cometido delitos muy graves, desde crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, hasta personas que han cometido delitos sexuales en contra de niños, niñas, de manera reiterada y que truncan las vidas de las personas”.

“Yo creo que hoy día tenemos las herramientas suficientes para que estas personas cumplan con sus condenas, no haya impunidad en nuestro país”, enfatizó, apuntando que “la gente quiere que las personas que han cometido estos delitos paguen por los delitos que cometieron”.

El ministro finalmente detalló que son más de mil personas las que tienen la edad requerida por el proyecto que busca conmutar penas. “Creo que es complejo, me parece que es un proyecto muy general y que no va en el sentido correcto de lo que nuestra ciudadanía espera respecto a la impunidad”.