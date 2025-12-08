Dejan dos coronas de flores en acceso de la ex Penitenciaría: Gendarmería investiga posible amenaza

VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Gendarmería de Chile investiga el hallazgo de dos arreglos florales dejados en el acceso del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, hecho que preliminarmente es considerado como un posible acto de amedrentamiento dirigido a dos funcionarios de la institución.

    Según información al que tuvo acceso este medio, durante la mañana del lunes se presentaron en Primera Reja dos personas pertenecientes a una florería del Cementerio General, quienes informaron que durante la madrugada recibieron un mensaje por WhatsApp de un sujeto que se identificó como “mayor Flores” solicitando dos coronas de flores: una para el mayor Muñoz y otra para el capitán Estrada.

    Ambas debían ser entregadas la mañana de este lunes en la puerta principal del recinto penitenciario.

    Una vez en el lugar, personal de Gendarmería indagó la procedencia del envío y determinó que el nombre del supuesto “mayor Flores” no correspondía a ningún funcionario, sino a un interno del penal, según el cruce de información realizado por el oficial de guardia y el jefe de Régimen Interno.

    Por instrucción de la jefatura, se dispuso la revisión de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y la entrega de todos los antecedentes al Ministerio Público.

    Un gesto que no es aislado

    Este tipo de acciones se ha repetido en el pasado reciente y han sido interpretadas como mensajes de amenaza provenientes de bandas vinculadas a internos de alta peligrosidad.

    En septiembre de 2025, desconocidos dejaron otra corona de flores en la ex Penitenciaría con una dedicatoria dirigida a un capitán de Gendarmería, firmada como “Atte. la Calle 6”, uno de los grupos delictuales que operan dentro de los recintos penitenciarios.

    En ese episodio, junto al arreglo fúnebre se encontró una tarjeta que decía: “Adiós capitán. Descanse en paz tu familia. Atentamente la Calle 6”.

    Días antes, balas habían sido dejadas en el frontis del mismo penal, presuntamente dirigidas también a un funcionario relacionado con el traslado de un interno.

    En noviembre, en la cárcel de Talagante, funcionarios denunciaron una grave amenaza contra el alcaide del recinto, igualmente ligada a decisiones de traslado de reos.

