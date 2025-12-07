VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Encuentran cuerpo de funcionario de Gendarmería desaparecido en playa de Tocopilla

    El gendarme había ingresado al mar en el sector Los Surfistas este sábado, donde se perdió su rastro entre el oleaje.

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz

    Gendarmería de Chile informó este domingo el fallecimiento del gendarme del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Tocopilla, Bastián Aravena Ñancucheo, cuyo cuerpo fue encontrado durante esta mañana tras permanecer desaparecido desde el sábado.

    Según detalló la institución, el funcionario ingresó al mar en el sector Los Surfistas, en la comuna de Tocopilla, donde perdió su rastro entre el oleaje, lo que activó un operativo de búsqueda marítimo y terrestre que se extendió durante horas.

    Aravena Ñancucheo, cuya muerte fue calificada como una “profunda pérdida” por Gendarmería, había sido distinguido este año con el premio “El Orgullo de Ser Centinela 2025”, reconocimiento institucional entregado por su destacado desempeño, compromiso y profesionalismo dentro de su unidad.

    “Como institución, y compañeros de trabajo, adherimos al dolor de sus seres queridos”, señaló Gendarmería en un comunicado.

