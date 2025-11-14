OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro Gajardo y primer preso común en Punta Peuco: “Ya no es un establecimiento especial”

    “Esta persona no representa para la administración penitenciaria un inconveniente para su manejo interno ni un problema de convivencia al interior en relación a las personas que anteriormente se encontraban allí”, afirmó el director de Gendarmería, Rubén Pérez.

     
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En dependencias de la cartera, en calle Morandé, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, entregaron detalles del ingreso del primer interno no condenado por delitos de lesa humanidad al Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Tiltil, la excárcel de Punta Peuco.

    El 4 de noviembre se publicó en el Diario Oficial el decreto que modificó la condición del establecimiento penal.

    “Ayer se materializó el ingreso de la primera persona condenada por un delito no vinculado con graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, dando cuenta de que el establecimiento penal de Tiltil ya no es un establecimiento especial como lo era hasta el 4 de noviembre”, explicó el titular de Justicia.

    El interno es un hombre de 75 años que cumple condena por violación de menor de 14 años. Su traslado se realizó tras una evaluación del Consejo Técnico del CDP Santiago Sur (la ex Penitenciaría).

    “Él fue sometido a los protocolos de ingreso tanto desde el punto de vista sanitario como de seguridad”, precisó el director de Gendarmería, Rubén Pérez, precisando que es un interno que "no tiene problemas de mal comportamiento" y cumple condena hasta 2027.

    Pérez hizo hincapié en que ahora Punta Peuco es un penal “común y, en consecuencia, se atiene a los procedimientos internos de clasificación y segmentación de acuerdo a las capacidades y el diseño que tiene el recinto”.

    “Esta persona no representa para la administración penitenciaria un inconveniente para su manejo interno ni un problema de convivencia al interior en relación a las personas que anteriormente se encontraban allí”, señaló.

    El director de la institución penitenciaria dijo que la cárcel tiene capacidad para 133 internos y la población penal actual es de 141, lo que representa una ocupación de 106%.

    “Estamos hablando, entonces, de un recinto de baja capacidad y que, comparativamente, con la mayor parte de los 82 recintos penitenciarios de la misma categoría existente en Chile, se encuentra en un estado de poblamiento mucho menos complejo”, indicó.

    Asimismo, Pérez descartó la llegada de reos comunes peligrosos a esta cárcel.

    “Considerando las características materiales del recinto, la tecnología de que dispone, el rango etario de la mayor parte de sus internos, vamos a ser muy cuidadosos en que las características de las personas que allí sean ubicadas no representen un alto potencial de eventos críticos violentos y, por consiguiente, se descarta la existencia de internos de alto compromiso delictual”, aseguró.

    Más sobre:Punta PeucoDD.HH.Jaime GajardoGendarmería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas

    Suprema anuncia apoyos y sumario por lo ocurrido en la Corte de Arica y Gendarmería defiende procedimiento

    Compras informales en canales digitales superan los US$800 millones y vestuario lidera

    CMF sanciona a siete sociedades anónimas dueñas de clubes del fútbol chileno

    “Veo poca disposición de colaboración”: comisión revisora de AC contra Pardow suspende sesión tras ausencia de invitados

    Curazao, Aruba, Bonaire, Antigua, Barbados ¿Por qué los chilenos ahora buscan estos destinos para visitar en cruceros?

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas
    Chile

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas

    Suprema anuncia apoyos y sumario por lo ocurrido en la Corte de Arica y Gendarmería defiende procedimiento

    “Veo poca disposición de colaboración”: comisión revisora de AC contra Pardow suspende sesión tras ausencia de invitados

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo
    Negocios

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo

    Compras informales en canales digitales superan los US$800 millones y vestuario lidera

    CMF sanciona a siete sociedades anónimas dueñas de clubes del fútbol chileno

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”
    El Deportivo

    Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”

    Nuevo técnico caído en la Liga de Primera: Juan José Ribera es despedido de Audax Italiano

    “Mandé a poner vidrios polarizados”: los detalles de la noche en que Xabier Azkargorta fue despedido de la Roja

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Maduro dice que el pueblo de Estados Unidos debería “unirse a Venezuela por la paz de las Américas”
    Mundo

    Maduro dice que el pueblo de Estados Unidos debería “unirse a Venezuela por la paz de las Américas”

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    Juez español procesa a Íñigo Errejón, cofundador e ideólogo de Podemos, por presunta agresión sexual a actriz

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho