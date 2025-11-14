OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Gendarmería ingresa al primer reo común a excárcel de Punta Peuco tras reconversión del recinto

    Se trata de un hombre de 75 años que cumple condena por violación de menor de 14 años. Con este primer hito, el penal, que ahora será conocido como cárcel de Tiltil, comienza a dejar atrás los privilegios de su población penitenciaria.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Pasadas las 23 horas del jueves 13 de noviembre Gendarmería ingresó al Centro Penitenciario de Tiltil -ahora excárcel Punta Peuco- al primer interno condenado por un delito común.

    Esto se produjo luego de que el gobierno del Presidente Gabriel Boric reconvirtiera el recinto, un penal que hasta la semana pasada estaba destinado exclusivamente para exagentes del Estado condenados por delitos de lesa humanidad en dictadura.

    De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, el sujeto que ingresó durante las últimas horas fue condenado en 2012 a 15 años de cárcel por el delito de violación de menor de 14 años.

    Se trata de Clemente Espinoza Fuentes, un condenado chileno de 75 años. Según fuentes que saben el caso, el reo tiene bajo compromiso delictual y de acuerdo a registros de Gendarmería tiene buena conducta.

    Hasta antes del traslado, Espinoza cumplía su sentencia en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como la exPenitenciaría.

    Modificaciones al recinto

    Producto de la decisión del Ejecutivo de reconvertir Punta Peuco en una cárcel común, en el lugar se siguen ejecutando una serie de obras.

    Actualmente se está construyendo una nueva estructura para albergar a las visitas, nuevas oficinas de vigilancias y técnicas, y se han readecuado las condiciones a las de una cárcel común. El objetivo de Boric era ponerle fin al carácter especial de este penal y terminar con los privilegios de la población penitenciaria que reside en lo que ahora se conocerá como cárcel de Tiltil.

    Las modificaciones proyectadas apuntan a que puedan ingresar, en una primera fase, 32 condenados por delitos comunes.

    La reconversión del recinto ha generado resistencias. Los internos presentaron un recurso de protección ante la Corte de Santiago, el que fue declarado inadmisible. A su vez, el alcalde de Tiiltil, César Mena, también ha anunciado acciones legales en contra de la decisión del gobierno. Pese a eso, el ministro de Justicia Jaime Gajardo (PC) defiende la medida, la cual pasó por la revisión de legalidad de la Contraloría.

