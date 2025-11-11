OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte de Santiago declara inadmisible recurso de reos de Punta Peuco en contra de reconversión del penal

    En su determinación el tribunal de alzada capitalino hizo presente que la acción de los internos, representados por Raúl Meza, no cumple con los requisitos requeridos. Según menciona la resolución, no se puede valorar el actuar de otro poder del Estado que actúa dentro de sus facultades legales.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Los reos que permanecen en la excárcel Punta Peuco, ahora denominado Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, se oponen completamente a la reconversión del establecimiento y al ingreso de condenados por delitos comunes.

    Por lo mismo, durante la semana pasada el abogado que representa a parte importante de ellos, Raúl Meza, ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago con miras a frenar la modificación.

    Sin embargo, como pudo conocer este medio, el tribunal de alzada capitalino cerró la puerta a dicha petición y declaró inadmisible la acción de los reclusos.

    Como se lee en la resolución firmada por los ministros Iara Barrios, Rodrigo Carrasco y el abogado Luis Hernández, la acción no cumple con los requisitos que establece la norma.

    “El presente arbitrio no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que excede la naturaleza de la acción cautelar intentada, pues pretende la valoración del actuar de otro Poder del Estado en el ejercicio de las facultades legales antes citadas“, sostiene la resolución.

    En el mismo sentido, agregaron que “el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución, dejando a salvo las demás acciones legales”, lo que en este caso no se cumple.

    Se relevó, asimismo, que el acto recurrido por los reos en medio de su recurso, es una determinación del Presidente de la República que se funda en las facultades que le confiere “el artículo 2 letra o) del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del año 2016 del Ministerio de Justicia, y el artículo 16 del Decreto Ley N°2.859 del año 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile".

    Pese a la determinación, Meza estampó un recurso de reposición con miras a que la Corte reconsidere su postura.

    Más sobre:Punta PeucoRaúl MezaInternos Punta PeucoCorte de Apelaciones de Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia

    Ahora por Presupuesto: Jara intensifica su desmarque de Boric a cinco días de la presidencial

    La calma antes de la tormenta en RN: la batalla que se asoma por el control del partido tras el 16-N

    Daniel Reyes, alcalde de La Florida: “Los cierres de campaña no son lo que eran hace 20 años, pero son importantes”

    La rosa cumpleañera: la relación “cordial” entre Kaiser y Matthei y el vínculo familiar que comparten

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia
    Chile

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia

    Ahora por Presupuesto: Jara intensifica su desmarque de Boric a cinco días de la presidencial

    La calma antes de la tormenta en RN: la batalla que se asoma por el control del partido tras el 16-N

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners
    Negocios

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners

    Argentina se acerca un paso más para integrarse a la OCDE

    La distancia en el mercado que separa a Latam y el Grupo Abra, los posibles nuevos dueños de Sky

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?
    Tendencias

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    44 sancionados y hasta por diez años: la U aplica duros castigos por mal comportamiento de sus hinchas en el duelo ante Limache
    El Deportivo

    44 sancionados y hasta por diez años: la U aplica duros castigos por mal comportamiento de sus hinchas en el duelo ante Limache

    Presidente Gabriel Boric recibe a deportistas que brillaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

    El duro golpe que recibe La Serena en la lucha con Limache en los escritorios del Tribunal de Disciplina

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Un día en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Dua Lipa ya está en Chile y alista show extenso con covers locales y la puesta en escena más exitosa de su carrera
    Cultura y entretención

    Dua Lipa ya está en Chile y alista show extenso con covers locales y la puesta en escena más exitosa de su carrera

    Catalina Infante, autora chilena: “Desde que me convertí en madre el tema me tomó como mujer, escritora y lectora”

    Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, legendario fundador y guitarrista de Kiss

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos
    Mundo

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Hamas dice que el proyecto para ejecutar a “terroristas” busca “legitimar el asesinato masivo de palestinos”

    Autoridades de Gaza cifran en cerca de 6.000 las personas amputadas a raíz de la violencia: Una cuarta parte son niños

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte