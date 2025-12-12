Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024

Quilpue, 11 de diciembre 2025 Leonardo Farkas participa en la finalizacion del proceso de reconstruccion de casas, a cargo de Desafio Levantemos Chile, tras megaincendio de febrero de 2024 que afecto a zonas de Canal Chacao Sebastian Cisternas/Aton Chile

La Seremi de Vivienda de Valparaíso, dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, respondió las críticas que hizo el jueves el empresario y filántropo Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción de viviendas en la Región de Valparaíso, tras el megaincendio de 2024.

Fue ayer que Desafío Levantemos Chile realizó una ceremonia para celebrar la reconstrucción de 122 casas en la zona Canal Chacao, en Quilpué, y en Canal Beagle, en Viña del Mar. De ese total, 50 fueron donadas por Farkas, quien fue invitado al acto de celebración.

“No me meto en política, pero me dijeron que (había) como el 10%, el 11% (de avance) una gran vergüenza”, apuntó Farkas en conversación con la prensa.

Luego, mientras encabezaba la entrega de las últimas 16 casas en Canal Chacao relató: "Me hubieran gustado muchas más casas. Pero como está mala la situación en Chile, se vendió por muchísimo menos de lo que vale, de lo que costó”.

Ante esta situación, la Seremi acotó mediante un comunicado que “la reconstrucción del megaincendio de febrero del año 2024 es un proceso que está concentrado en la ejecución de obras en los distintos sectores afectados. Hasta la fecha tenemos cerca del 50% de avance en materia habitacional, con cerca de 400 viviendas terminadas o entregadas, con otras cerca de 1.300 en construcción y otras 1.200 por iniciar".

“Este ha sido un trabajo de cara a las comunidades, resolviendo las dificultades de una emergencia de esta magnitud y atendiendo las distintas necesidades sin dejarlos solos a los afectados hasta lograr terminar cada uno de los proyectos, tal como ha sido el encargo del presidente Gabriel Boric", añadieron.

Respecto de Canal Chacao, aseguraron que en esa zona “tenemos un trabajo conjunto, donde este esfuerzo público y privado ha permitido responder a un mayor número de familias. Como ministerio estamos atendiendo un centenar de estas familias, de las cuales la mitad ya cuenta con su vivienda y el otro 50% está en etapa de ejecución o por comenzar sus obras, que se suman a las intervenciones en pavimentación de distintas calles y la recuperación de plazas para dotar de nuevas infraestructuras a estos vecinos y vecinas".

“Esto refleja que estamos avanzando en todos los sectores siniestrados en Quilpué, así como en Villa Alemana y Viña del Mar sumando esfuerzos para continuar con la recuperación habitacional y urbana de estas comunas (...) Todas las brechas detectadas en esta reconstrucción y en las anteriores están siendo abordadas en un proyecto de ley que está trabajando el Gobierno de Chile”, concluyeron.