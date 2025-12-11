VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    La crítica de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción por megaincendio en Valparaíso: “Una gran vergüenza”

    "Me hubieran gustado muchas más casas. Pero como está mala la situación en Chile, se vendió por muchísimo menos de lo que vale", dijo el empresario que donó una mansión para construir viviendas para damnificados en Quilpué.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Ojalá todos los chilenos tuvieran su casa propia. Eso es mi sueño siempre. Pero bueno, hay que seguir soñando. Yo digo sueños, porque los sueños sí se cumplen”, aseguró Leonardo Farkas, este jueves, en un diálogo con la prensa, en Quilpué.

    En el marco de ese diálogo, el empresario cuestionó el avance del proceso de reconstrucción en la Región de Valparaíso tras el megaincendio de febrero de 2024.

    “No me meto en política, pero me dijeron que como el 10%, el 11%, una gran vergüenza”, comentó el filántropo tras una ceremonia de entrega de viviendas construidas por Desafío Levantemos Chile en la zona de Canal Chacao.

    El proyecto de 50 viviendas fue financiado íntegramente gracias a la venta de una mansión en Lo Curro donada por Farkas.

    “Habíamos hablado de hacer las casas. Ellos me preguntaron dónde yo podía hacerlas. Yo dije, ustedes deciden. Así que no me quieren tirar flores, que yo no decidí justo en este lugar. Para que quede eso claro. Tampoco pedí que hicieran mi nombre, que es la Villa Farkas, ni nada de eso”, comentó.

    Hasta fines de noviembre, el Ministerio de Vivienda contabilizaba 1.290 viviendas en ejecución, terminadas o entregadas, cifra que, según explicaron daba cuenta de un avance de 50% en el plan de reconstrucción trazado.

    “Está mala la situación en Chile”

    El también artista estuvo en la entrega de las últimas 16 viviendas definitivas en el sector de Canal Chacao.

    “En la casa de uno, uno pone mucho cariño. Porque una cosa es donar plata, que por supuesto es genial. Pero en mi casa me demoré dos años, que esta lámpara, que esto, que el jardín. Uno pone mucho trabajo. Y entonces yo dije, donar una casa para hacer más casas. Me hubieran gustado muchas más casas. Pero como está mala la situación en Chile, se vendió por muchísimo menos de lo que vale, de lo que costó”, señaló.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El empresario alabó el trabajo de Desafío Levantemos Chile e hizo ver que es posible un trabajo colaborativo con privados.

    “Lógicamente también se puede ir más rápido y con transparencia, usemos las fundaciones que tienen años ya funcionando y que se sabe que hacen las cosas”, dijo.

    Desafío Levantemos Chile construyó, además del proyecto en Quilpué, otras 72 viviendas en Canal Beagle, en Viña del Mar gracias al aporte de personas naturales y empresas que aportaron a la campaña de recaudación.

