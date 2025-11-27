Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, llegó hasta la Región de Valparaíso para supervisar el avance del Plan de Reconstrucción tras el megaincendio que arrasó con 4.500 hogares el 2 de febrero de 2024.

Montes estuvo en la comuna de Quilpué, haciendo entrega del proyecto habitacional Valle El Monte 1 y dando inicio a las obras del edificio industrializado Hogar Dulce Hogar.

También, las actividades de la autoridad en la zona contemplaron una visita a familias que recibieron sus viviendas terminadas en el sector Villa Independencia, de Viña del Mar.

El titular del Minvu resaltó la continuidad del proceso que está en plena etapa de obras con 1.290 viviendas en ejecución, terminadas o entregadas, lo que equivale a un avance de 50% en el Plan de Reconstrucción.

“Nosotros quisiéramos avanzar más rápido, hemos avanzado y estamos apurando el tranco. Ahora lo que más se puede, sobre todo en autoconstrucción, construcción y en otros lados”, expuso la autoridad.

En Valle El Monte 1 se entregaron las llaves de 15 viviendas a familias damnificadas, marcando la culminación del primer grupo de 50 casas a reconstruir.

Se trata de viviendas, ejecutadas bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio, de dos pisos y con una superficie construida de 67 a 68 metros cuadrados.

Por otro lado, el edificio industrializado en el sector de Solidaridad 750, en Quilpué, beneficiará a 24 familias a través de la modalidad Construcción en Nuevos Terrenos (CNT) con subsidio DS49.

El proyecto destaca por la utilización de la vivienda industrializada Baumax, con dos bloques de 12 departamentos de 59 metros cuadrados cada uno.