Nacional

Montes y crisis habitacional: “Cambiar la manera de financiar la vivienda es bien importante. No podemos vivir sólo del Presupuesto”

Según recordó la autoridad, en Chile hubo otras maneras de financiar la vivienda mediante fondos de inversión, t de distintas cosas. "Y eso tenemos que conversarlo y recuperarlo", expresó.

Daniela Silva 
Daniela Silva

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó esta jornada los desafíos en cuanto a vivienda y la crisis habitacional, así como también la poca accesibilidad a los créditos hipotecarios.

La autoridad fue consultada sobre el tema durante una actividad por el cierre del Mes de las Dirigencias Sociales y Liderazgos Comunitarios del Minvu, en donde expresó al respecto que “tenemos que construir mucha capacidad para producir más viviendas, además de producir las que estamos produciendo”.

“Yo creo que necesitamos llegar a 100, 120 mil por año, que es lo que permite enfrentar el crecimiento, el déficit y otras cosas más. Para eso, sin lugar a dudas, hay que volver al concepto de planificación”, explicó.

En esta línea, Montes detalló que esto requiere “anticiparse y ver a 10 años, a 15 años, qué vamos a hacer”, así como también “mucha visión de los temas conflictivos”.

El suelo es un tema conflictivo. Yo le digo a los parlamentarios, si no tenemos una ley de suelo, o por lo menos base de una ley de suelo, que cualquiera no hace y especula... en general los países comparten la utilidad de los que tienen suelo entre la ciudad y los propietarios de ese suelo. Pero hay una responsabilidad sobre todo”, añadió.

Acá en Chile, apuntó, “el que tiene el negocio tiene el negocio y eso es algo que no hemos podido cambiar por años. Han habido cambios muy parciales”.

Otro punto importante y que no se valora, añadió, es el hecho de haber incorporado la vivienda industrializada, aunque ahí se debe seguir avanzando, ya que, indicó, “nosotros creíamos que íbamos a llegar a 30 mil y estamos a 13 mil”.

“Creemos que cambiar la manera de financiar la vivienda es bien importante. No podemos vivir sólo del Presupuesto. Y Hacienda tiene menos o tiene más, y la verdad que se va avanzando o retrocediendo”, expresó. “Acá en Chile hubo otras maneras de financiar la vivienda, de otras fuentes de financiamiento, de fondos de inversión, de distintas cosas. Y eso tenemos que conversarlo y recuperarlo, porque plata hay. Pero hay que recuperar esa plata también, entonces hay que ver modelos para hacerlo”.

De hecho, recordó, buena parte de las viviendas de sectores medios de este país “se construyeron con las letras de crédito, y no hace muchos años, esto fue durante la dictadura”.

“Después hubo otro problema de pagar las deudas, pero la verdad que se destinó recursos de fondos de inversión para construir viviendas”, señaló.

“Tenemos muchos desafíos. Esto requiere mucha unidad de país, todos en esto, todos de distinta manera, aportando. No lo transformemos en un conflicto chico de este con el otro. Estamos trabajando lo que más podemos en la reconstrucción”, concluyó.

