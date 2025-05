Naveillán justifica voto disidente ante informe de Comisión por la Paz y acusa que texto tiene “una cuota de octubrismo”

En entrevista con Cooperativa, la mañana de este lunes, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, justificó su decisión de rechazar el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, afirmando que el texto aprobado por los demás integrantes de la instancia tiene “una cuota de octubrismo”.

“Hay palabras que causan dudas, hay derechos asumidos en la constitución, derechos colectivos de los pueblos indígenas, autogobernanza para las comunidades. Hay una cuota de octubrismo probablemente“, manifestó el representante, cercano al Partido Republicano.

Naveillán deslizó además la posibilidad de efectos negativos en la economía agrícola asociados a la propuesta aprobada.

“Se han sacado más de 230 mil hectáreas del sistema productivo. La Araucanía produce el 42% de los granos que se consumen en Chile. Si a nosotros nos va mal, el pan en Santiago será más caro“, sostuvo.

Consultado al respecto en Tele 13 Radio, el exministro Alfredo Moreno, copresidente de la instancia, refutó los planteamientos del líder de los agricultores de la zona.

““Esto de octubrista no tiene nada. No se menciona la plurinacionalidad, no hay un sistema judicial diferente, no hay autonomías territoriales”, recalcó Moreno.