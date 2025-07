No hay plata: Jadue se queda sin abogados por “imposibilidad” de costear una defensa privada

“¡Nos devolvieron los pasos, pero nunca nos quitaron el rumbo! Seguimos caminando, con la frente en alto y el corazón firme. Libertad y justicia".

Esas fueron las palabras que posteó el pasado 16 de junio el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), al celebrar el cambio de medidas cautelares que pesan sobre él a propósito de la indagatoria del Ministerio Público por Farmacias Populares.

Pero los festejos duraron poco. Pues a pesar de los esfuerzos de su defensa, 10 días más tarde, tras las apelaciones presentadas por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Corte de Apelaciones de Santiago revirtió la decisión y ordenó nuevamente el arresto domiciliario total para la otrora autoridad comunal.

“Los antecedentes sociales, laborales y psicosociales allegados por la defensa no resultan suficientes ni jurídicamente determinantes para alterar la medida cautelar impuesta”, señaló la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino en su resolución.

Las malas noticias, en todo caso, no se detuvieron ahí. Y es que tras varias conversaciones con los abogados penalistas que lo han representado durante el proceso que lleva adelante la fiscal Giovanna Herrera, Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, acordaron que su labor llegaría a su fin.

De hecho, de acuerdo con antecedentes revisados por este medio, la comunicación formal de ambos profesionales ante el tribunal se realizó durante la jornada del lunes pasado. Ahí confirmaron su renuncia a la representación del militante comunista.

Ahora, el otrora jefe comunal será representado por un defensor penal público, junto a quien deberá enfrentar la parte final de la indagación, puesto que hace algunos días la persecutora a cargo ya adelantó que estarían prontos a presentar la acusación en su contra.

Jadue se queda sin abogados por “imposibilidad” de costear una defensa privada

Sin fondos

Según se detalla en los escritos ingresados por Manríquez y Sepúlveda, la determinación se funda en que Jadue ya no tendría capacidad financiera para costear una defensa privada en lo que resta del proceso.

De acuerdo con fuentes ligadas al equipo del exalcalde, no hubo diferencias y todo fue en medio de acuerdos “cordiales”.

“La situación personal, familiar y profesional del Sr. Jadue Jadue; su larga privación de libertad y su imposibilidad real de procurarse un trabajo remunerado, a falta de otros bienes, ya que los propios y en comunidad que posee se hallan sujetos a medidas cautelares de larga duración, le hacen a su vez imposible contar con una defensa técnica privada remunerada para los actos posteriores del proceso , cuestiones que básicamente motivan esta decisión de común acuerdo", se lee en los escritos presentados por los penalistas.

Asimismo, se detalló: “Los comparecientes se manifiestan recíprocamente su conformidad y dejan establecido que no hay obligaciones profesionales ni honorarios pendientes, expresando el agradecimiento por los servicios prestados”.

En medio de la ponderación realizada, según fuentes cercanas al exalcalde, también pesó el análisis de la defensa que ha tenido, por ejemplo, Manuel Monsalve, quien es representado por el abogado de la DPP Víctor Providel. Y es que producto de acciones presentadas por él, el exsubsecretario logró salir de prisión preventiva, lo que ha sido valorado por el entorno de Jadue.

Otras renuncias

La salida de Manríquez y Sepúlveda, cabe hacer presente, no es la única que se ha comunicado los últimos días ante el 3° Juzgado de Garantía.

Además de la revocación de patrocinio de abogados que representaban la querella de la empresa Best Quality, se sumó la determinación del coimputado José Matías Muñoz, quien también optó por cambios en su defensa.

“Atendido que me encuentro transitando por un grave y complejo escenario económico personal y familiar, vengo en revocar el patrocinio y poder al abogado don Jorge Ismael Ovalle Sáenz. Hago presente que el referido profesional me ha informado el estado en que se encuentra la presente causa e investigación, no teniendo cargo alguno que formular, agradeciendo por su asesoría profesional y apoyo personal", comunicó.