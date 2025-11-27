“No se compadecen con el real estado del asunto”: Familia de María Ercira responde declaraciones de Fiscalía y PDI

El abogado de la familia de María Ercira Contreras, Juan Carlos Manríquez, emitió un comunicado para responder a los dichos del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones (PDI), las cuales calificó como “imprecisos”.

En una vocería, ambas instituciones afirmaron que la investigación ha sido exhaustiva, multidisciplinaria y basada en inteligencia policial, detallando las diligencias realizadas y desde Fiscalía aseguraron que no han tenido comunicación con la familia desde hace un año.

Ante ello, la familia, a través del abogado defensor, rectificó seis puntos respecto a lo dicho por el Ministerio Público y la PDI, entre ellos aclararon que “la vía de comunicación oficial es el SIAU de la fiscalía y con las policías los intervinientes se relacionan a través de los fiscales. Ese es el diseño legal”.

En esa línea, afirmaron que “prácticamente a diario, desde que se levantó el secreto de la investigación, y descubrimos con peritos propios numerosas omisiones y faltas de cuidado al perderse evidencia valiosa retirada mal y tardíamente por funcionarios de la PDI, hemos subido al sistema múltiples peticiones y diligencias fundadas y pertinentes, precisamente porque así se ‘abordan’ las investigaciones”.

Junto con ello, en el comunicado apuntaron todas las diligencias que han solicitado y se mantenían pendientes, y plantearon que producto de las pericias privadas contratadas por las familias son las que han activado la investigación que iba “desencaminada” y “obstruida”.

“No dudamos de la buena fe y disposición del Fiscal a cargo, hasta ahora, de la investigación, pero hay momentos relevantes en que sus diligencias han sido filtradas por terceros y han resultado dañadas”, añadieron en el comunicado.