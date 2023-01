Nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia: “No conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo profesional con él”

“Quisiera reiterar nuevamente, no conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo profesional con él”, afirmó el fiscal nacional, Ángel Valencia, este jueves.

Valencia fue consultado por el reportaje de Ciper Chile que indica que como abogado externo de la Municipalidad Lo Barnechea emitió 57 boletas mientras Felipe Guevara era alcalde de la comuna.

El jefe del Ministerio Público negó conocer a Guevara en su presentación ante la Comisión de Constitución del Senado el lunes y hoy evitó abordar otra vez el tema.

“Todo lo que tengo que manifestar sobre ese particular ya lo manifesté”, aseguró tras una serie de reuniones protocolares que desarrolló en su primer día en el cargo.

La consulta se le hizo en la Cámara Alta a propósito de la indagatoria penal del Ministerio Público en contra del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba. Esto, debido a que Domingo Prieto, testigo clave que abrió causa por desvíos de dineros en el municipio, afirmó que el mecanismo de defraudación “lo inventó” Guevara.

“Todo lo que me parece pertinente señalar es lo que señalé al Senado”, recalcó Valencia, ante la insistencia de periodistas por el tema.

En lo que fue su primera vocería ante la prensa una vez instalado en el cargo, Valencia detalló los encuentros que sostuvo temprano, destacando la labor que realiza el órgano persecutor. Su primera actividad fue reunirse con las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público y este viernes se reunirá a primera hora con fiscales de La Araucanía, en una visita a la zona.

Ante insistencias para que se refiriera a su relación con Guevara, se despidió y dio por cerrado el diálogo con la prensa.

“Les agradezco la presencia, ahora me voy a trabajar, me inhabilitaré en aquello que me tenga que inhabilitar como corresponde, lo que tengo que decir sobre el particular ya lo dije y no lo voy a volver a repetir, me remito a lo que ya planteé ante el Senado e insisto ahora nos vamos a trabajar, tengo que ir a La Araucanía, quiero estar con los fiscales y les agradezco muchísimo su tiempo”, cerró.

En la Cámara Alta, Valencia se refirió ante consultas de las senadoras Yasna Provoste (DC) y Loreto Carvajal (PPD).

“No conozco a don Luis Felipe Guevara Stephens, no soy su abogado, no he tenido causas que este me haya encargado, o me haya designado como su abogado de confianza, de forma directa, no lo conozco, no recuerdo haber tenido una reunión con él”, afirmó el lunes el actual jefe del Ministerio Público.

Felipe Guevara: “No lo conozco”

“No tengo ninguna relación”.

Con estas palabras el exalcalde de Lo Barnechea y ex-Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara abordó las consultas respecto a su relación con el recién confirmado fiscal nacional, Ángel Valencia.

“No lo conozco de hecho, me encantaría conocerlo, podría ser una persona muy preparada pero no tengo ninguna relación personal y efectivamente no conozco al señor Valencia”, indicó el exalcalde en diálogo con Canal 24 Horas.

En ese sentido, Guevara explicó que “una municipalidad tiene 1.500 - 2.000 juicios al año, por patente, por obras municipales, por personas que pierden una licitación y reclama el tribunal de compras públicas. En fin, es normal, la gente tiene derecho a reclamar. Y ese reclamo, normalmente, a la municipalidad la representan distintos abogados internos de la municipalidad o externos y para eso hay un director jurídico que es como un fiscal interno, como tienen las grandes empresas que es el que se entiende con estos abogados”.

“Por eso hay instituciones dentro de la municipalidad, empresas que se preocupan de la cobranza, del que no paga una patente de un restaurante, un almacén o un quiosco, el alcalde no está preocupado de eso. Es el director jurídico, el abogado jefe de la municipalidad que tiene abogados internos y externos que se preocupan de representar los intereses no del alcalde, (sino) los intereses de la municipalidad”, detalló.

En ese mismo sentido aseguró que “el abogado jefe de la Municipalidad de Lo Barnechea me acompañó a la Intendencia por tanto él tiene que haber hecho ese tránsito con abogados de su confianza”.

Día de reuniones

La autoridad visitó al Presidente Gabriel Boric en La Moneda y acudió al Palacio de Tribunales para entrevistarse con el presidente (s) de la Corte Suprema, Haroldo Brito.

También se reunió con la vicepresidenta del Senado, Luz Ebensperger, en la sede del Congreso Nacional en Santiago. El titular de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, desarrollaba actividades fuera de la capital relacionadas al Congreso Futuro.

“Nos recibió muy amablemente estuvimos hablando del trabajo legislativo en el cual podemos prestar colaboración”, comentó sobre su encuentro con Ebensperger.

Encuentro con integrantes de la sala penal de la Suprema

Acompañado del ministro Brito, Valencia se reunió con los integrantes de la Segunda Sala de la Corte Suprema, que es la que ve las materias penales. Allí mantuvo una conversación con los ministros Manuel Valderrama -quien estaba presidiendo la sala- y Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier y Eliana Quezada, y la abogada integrante Pía Tavolari.

“Los fiscales nacionales interactúan todos lo días con los tribunales de justicia, los fiscales son los abogados del pueblo de Chile, y he pedido al señor presidente de la Corte Suprema que me reciba para transmitirle mi saludo y presentarme como nuevo fiscal nacional. Pero además solicitamos que nos recibiera la segunda sala, habida consideración del trabajo cotidiano de los abogados de la fiscalía con esta sala especializada de la Corte Suprema. Les hemos transmitido nuestra mejor voluntad para colaborar, no solo desde el punto de vista jurídico, sino que desde el punto de vista operativo, para que las causas avancen con la mayor celeridad posible, cuidando los aspectos jurídicos. Además les presenté al jefe de recursos procesales, quien se mantiene en su cargo, y transmití nuestra mejor disposición, siempre, de tener un trabajo fluido con la Corte Suprema y particularmente con esta sala”, indicó Valencia tras si visita a la sede del Poder Judicial, de acuerdo a una nota de prensa del sitio de la entidad.