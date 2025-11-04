Nuevos incidentes en el INBA terminan con agresión a docente con un martillo

Cerca de las 10.50 horas de este martes se reportó una nueva jornada de incidentes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), luego de que un grupo de alrededor 10 estudiantes vestidos con overoles blancos intentaran salir del establecimiento por el acceso San Pablo portando bombas molotov.

De acuerdo a información policial, ante estos hechos se tomó contacto con el rector del establecimiento, quien informó que realizaron la evacuación inmediata de los alumnos, no quedando estudiantes al interior del establecimiento.

Durante el momento de la evacuación de los alumnos, sin embargo, uno de los encapuchados agredió a un docente con un golpe de martillo en su antebrazo.

Debido a la lesión que sufrió, el profesor tuvo que ser trasladado a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Sumado a estos hechos, el rector también reportó que en el frontis de la salida Santo Domingo hay diversas botellas y bidones con líquidos en su interior similar a molotov, las cuales van a ser fijadas y denunciados ante el Ministerio Público.

Estos hechos de violencia se suman a los de la semana pasada, en donde 15 estudiantes del INBA fueron detenidos por provocar desórdenes y lanzara bombas molotov a Carabineros.