Parisi, Kaiser y Matthei: cómo se movió el voto hacia Kast

Fue en la pasada primera vuelta del 16 de noviembre que el candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, lideró en las regiones del norte y despertó el apetito tanto de Jeannette Jara (PC) como del Presidente electo, José Antonio Kast (Republicano), para capturar esos sufragios.

El economista salió tercero en los comicios a nivel nacional -con el 19,71% de votos con 2.552.649 sufragios-, pero lideró en en Arica y Parinacota, con el 27,84%; en Tarapacá, con un 31,11% ; en Antofagasta, con 34,99%; y en Atacama ,con un 32,6%.

Si bien Parisi llamó a votar nulo o blanco, bajo la premisa de que en el PDG no son “fachos ni comunachos” y de que Kast le haría daño al país, lo cierto es que el norte se inclinó mayoritariamente por Kast. Así por ejemplo, en Arica y Parinacota el republicano pasó de un 21,91% en primera vuelta a un 62,8%, mientras que Jara solo creció de un 22,77% a un 37,2%.

En Tarapacá, Kast pasó de un 22,6% a un 62,11% y Jara de un 21,98% a un 37,89% ; en Antofagasta el republicano subió de un 18,02% a un 56,78% y Jara de un 23,35% a 43,22%; y en Atacama el Presidente electo ascendió desde un 18,81% a un 54,47% mientras que la comunista de un 26,45% a un 45,53%.

En la pasada primera vuelta, Parisi ganó en 64 de las 345 comunas, incluyendo otras regiones como Los Lagos, Ñuble, O’higgins, entre otras.

Javier Vergara/Aton Chile JAVIER VERGARA/ATON CHILE

Un análisis de Unholster para la primera vuelta daba cuenta de que el perfil de Parisi se encontraba en votantes jóvenes y en su mayoría hombres. La empresa especializada en datos además realizó para el balotaje un modelo estimativo de cómo se habrían ido los votos de Parisi hacia ambos candidatos: Un 33,9% se habría ido hacia Jara y un 55,1% hacia Kast.

A finales de noviembre una encuesta del CNEP-UAI situaba a los votantes de Parisi más cercanos a Kast que a Jara, considerando algunos factores como el género donde los hombres predominaban, un nivel educacional más bajo asociado a preferencias por Parisi y Kast, la religión evangélica y católica que congrega a ambos adherentes, y por último las preferencias por liderazgos fuertes y autocráticos.

Cristóbal Huneeus, socio y Director de Data Science de Unholster y cofundador de DecideChile dice que “al analizar el traspaso de votos entre la primera y la segunda vuelta, a nivel de local de votación, se observa que José Antonio Kast consolida con fuerza el electorado de derecha y afín, captando prácticamente la totalidad de los votos de Kaiser, cerca de dos tercios de quienes apoyaron a Evelyn Matthei, más de la mitad de los votos de Franco Parisi y reteniendo casi la totalidad de su electorado de primera vuelta”.

Agrega que “Jeannette Jara, en tanto, logra una alta retención de su base electoral y concentra la mayor parte de los votos de las candidaturas del bloque de izquierda, el 91,8% de Mayne-Nichols, Artés y Enríquez-Ominami, además de sumar apoyos desde Parisi y Matthei que le permiten alcanzar el 41,8% en la segunda vuelta”.

El factor Kaiser

En el caso del candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, durante la primera vuelta obtuvo el cuarto lugar con el 13,9% de las preferencias con 1.804.773 votos.

Kaiser fue, junto a Evelyn Matthei (Chile Vamos), de los primeros en entregar públicamente su apoyo al ahora presidente electo. “Nosotros cumplimos, como Partido Nacional Libertario somos un partido de palabra, y lo vamos a respaldar en segunda vuelta”, dijo la noche del 16 de noviembre, cuando visitó el comando de Kast.

Dicha colaboración, de hecho, fue agradecida por el presidente electo durante su primer discurso como ganador. Desde el podio, Kast destacó: “quiero agradecerle a Johannes Kaiser, por el apoyo, por el trabajo que has realizado, por el partido que has formado”, el mismo día que el libertario no descartó unirse al equipo del futuro Mandatario: “Sería un desafío”, afirmó Kaiser.

El apoyo de Kaiser a Kast, según el consenso de los analistas políticos, estaba asegurado y así ocurrió. En el análisis de Unholster, el 95,4% de los votos del libertario fueron para el candidato republicano, un 2,2% a Jara y el resto fueron nulos o blancos.

Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Ejemplo de aquello es que en las comunas en las que el candidato libertario ganó como primera mayoría durante la primera vuelta, en todas ellas en el balotaje ganó Kast por amplia mayoría.

Casos como esos, son los de Futaleufu en Los Lagos, donde en la primera vuelta Kaiser triunfó con el 31,1% de las preferencias y 671 votos, mientras que Kast logró 529 votos. Aquello explicaría que en esta segunda vuelta, el candidato republicano logró 1.491 votos (68,9%), de los cuales al menos 1.200 votos son de Kast o Kaiser obtenidos en la primera vuelta.

En Palena, en la misma región, el escenario se repite. Kaiser tuvo durante la primera vuelta 380 votos, mientras que Kast 338. Aquello explicaría que en este balotaje el ahora presidente electo logró 920 votos (65,3%), mientras que Jara pasó de 353 a 488.

Los votos de Matthei

En el caso de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien obtuvo 1.613.797 (12,5%) votos en la primera vuelta, también traspasó, en su mayoría, los votos al ahora presidente electo.

JAVIER VERGARA/ATON CHILE

Según el análisis de Unholster, del total de votos obtenidos por Matthei durante la primera vuelta, el 64,3% durante este balotaje votaron por Kast. En la pasada primera vuelta la abanderada de Chile Vamos ganó en cuatro comunas, todas asociadas al barrio alto de Santiago. Entre ellas Las Condes (36,54%), Vitacura (42,45%), La Reina (29,38%) y Providencia (36,3%), donde fue alcaldesa, todas comunas en las que en esta ocasión Kast triunfó.

La segunda preferencia de los votantes de la exalcaldesa de Providencia, específicamente el 24,8%, optaron por votar por la candidata oficialista Jeannete Jara. El resto, el 10,7% prefirieron votar nulo, blanco o no votó.