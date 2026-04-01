Subsecretaría de Prevención del Delito lanza fondo para seguridad municipal y anuncia ley contra incivilidades

Este miércoles la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), anunció una serie de medidas que implementará próximamente. En voz de la subsecretaria Ana Victoria Quintana, la titular de la SPD lanzó un fondo con el cual busca fortalecer a los guardias municipales, así como también avances en la implementación de la Ley de Seguridad Municipal.

Dicho fondo asciende a un monto de $1.200 millones para que 50 municipios del país puedan adquirir equipos en materia de seguridad, medida que busca fortalecer a la protección que entregar los organismos comunales.

Junto con eso, la subsecretaria Quintana anunció un proyecto de ley en contra de las incivilidades, el cual buscará crear un registro único de vándalos como lo propuso el Presidente José Antonio Kast durante la campaña.

“Las incivilidades han cambiado en Chile. Antiguamente veíamos situaciones como el comercio ilícito de manera aislada, pero hoy tenemos otras situaciones asociadas. Lo mismo ocurre con el consumo de drogas. Hay que revisar los catálogos, la realidad y actualizarlos. La idea es presentarlo dentro de los primeros tres meses del inicio del Gobierno, pero tenemos que incorporar otras visiones”, sostuvo la titular de la subsecretaría de Prevención del Delito.

Un reglamento consensuado

El anuncio del nuevo fondo por parte de la SPD se dio en medio de la instalación de una mesa de trabajo con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUC) y la Asociación de Municipios Rurales de Chile (AMUR) con el fin de elaborar el reglamento de la nueva Ley de Seguridad Municipal, el cual había sido ingresado por el exministro de Seguridad, Luis Cordero, pero que fue retirado por la nueva administración.

Según han afirmado desde el Ministerio de Seguridad, el retiro busca elaborar el reglamento junto a los municipios, para lo cual se creó la mesa anunciada esta jornada. En la instancia, Quintana detalló que la nueva normativa comenzará a implementarse en agosto, mientras que su reglamento debe estar vigente antes de febrero del 2027.

“ Es un trabajo técnico y de coordinación que se va a hacer desde la Subsecretaría de Prevención del Delito con las municipalidades y Carabineros para poder tener a tiempo todo lo necesario para implementar la ley, que es muy relevante en términos de seguridad para las municipalidades y la población”, dijo la subsecretaria.

Para el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, “hoy el país enfrenta una crisis de seguridad muy profunda, y los municipios hemos debido asumir un rol cada vez más protagónico. Por eso, es fundamental que este reglamento también entregue resguardo a los funcionarios municipales y a los inspectores. Nuestro compromiso es claro: contribuir a que exista el mejor reglamento posible y avanzar, entre todos, en devolverles la tranquilidad a las familias de Chile”.

Rodrigo Contreras, presidente de la AMUR, sostuvo por su parte que “esta invitación a formar estos reglamentos, que desde la Asociación de Municipios Rurales la valoramos profundamente, busca poner la mirada rural, el sentimiento de los vecinos más vulnerables y de los lugares más lejanos de nuestro país”.

Por su parte, José Manuel Palacios, presidente de la AMUC, sostuvo que “acá estamos todos coordinados, tenemos una visión en conjunto para poder sacar adelante esta tarea y estamos desarrollando estrategias para avanzar lo más rápido posible y garantizarles a nuestros vecinos tener una ley que finalmente se haga cargo de un tema que se venía arrastrando hace mucho tiempo”.