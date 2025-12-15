Kaiser no descarta asumir un rol en el futuro gobierno de Kast: “Sería un desafío”

Tras el triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial, el diputado Johannes Kaiser (PNL), no descartó deslizó la posibilidad de asumir un rol en el próximo gobierno.

El ex abanderado libertario se refirió a las diferencias que mantiene con el ahora Presidente electo, que culminaron con su salida del partido republicano en enero de 2024.

En ese sentido, Kaiser fue optimista, asegurando que “Vamos a ver hasta que punto vamos a ser capaces de limar esas diferencias y trabajar en conjunto", añadiendo que “podemos hacer un esfuerzo, pero es algo que se va a conversar”.

Respecto a un eventual rol en algún ministerio, el diputado aseguró que esto “sería un desafío”, sin antes ironizar en que “hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque puede obtenerlo”.

Finalmente, en medios de las celebraciones por la victoria de Kast, Kaiser aseguró que “Chile es un proyecto en común de todos los que amamos al país”.