PDI decomisa más de 100 kilos de metanfetamina proveniente de México: cuatro personas quedaron en prisión preventiva

Tras un intenso operativo, efectivos de Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con la Fiscalía Metropolitana Occidente lograron el decomiso de 102 kilos de metanfetamina, sustancia que arribó a Chile por vía aérea desde México.

Las primeras diligencias se llevaron a cabo el pasado martes 4 de febrero en el Aeropuerto de Santiago, día en que el Servicio Nacional de Aduanas y la Brigada Antinarcótico de Aeropuerto detectaron anomalías en una máquina de uso industrial que llegó de un cargamento mexicano.

El director regional de Aduanas, Rodrigo Díaz, explicó que el artefacto fue enviado a rayos X, donde se pudo establecer que “dentro de él existía una pieza sospechosa que aparecía claramente con un color y forma diferenciada respecto del resto de la máquina. Luego, esta máquina fue sometida a la revisión de nuestros canes detectores y a la revisión de los equipos de análisis de partículas”.

A través de ambos métodos, se pudo determinar “la existencia de una sustancia ilícita”. En detalle, se detectaron “alrededor de 100 kilos de metanfetamina con un valor comercial de más de $2.000 millones”.

Cargamento proveniente de México.

Respecto del origen del cargamento, el jefe subrogante de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro Norte, subprefecto Cristian Cancino, explicó que los detectives “están haciendo un análisis con respecto al ingreso de esta droga, que es una droga incipiente en Chile”.

No obstante, indicó que aún no se puede precisar el modus operandi de exportación e importación, “porque hay investigaciones que están abiertas”. Junto con ello, aseguró que aún no hay certezas respecto a “qué agrupación dedicada al narcotráfico podría pertenecer”.

En cuanto a los detenidos, la fiscal regional Metropolitana Occidente, Paulina Díaz, precisó que se trata de dos hombres y dos mujeres, tres de ellos son de nacionalidad chilena y una mujer es ciudadana venezolana.

Droga decomisada.

Sobre sus roles en la organización, la persecutora detalló que los dos hombres estuvieron a cargo de la recepción de la droga en el aeropuerto y de su traslado a hasta Colina. En esa comuna, las dos mujeres esperaban por la carga, cumpliendo la función de receptoras.

Las cuatro personas fueron detenidas y ayer lunes pasaron a control de detención, quedando en prisión preventiva por “peligro de fuga”.