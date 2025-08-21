Por incidentes en Argentina: Cordero apunta a que se detectan defectos de seguridad y organización en el recinto

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó los graves incidentes ocurridos en Argentina durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, apuntando que “faltan antecedentes. Pareciera haber defectos de seguridad y organización dentro del recinto”.

“La primera información que tenemos, luego del trabajo que realizó el embajador, nuestra cónsul y el agregado policial de Carabineros en Buenos Aires con la visita a distintos recintos hospitalarios, que tenemos 19 chilenos que se encuentran internados en dichos recintos con distinto tipo de lesiones, a un par de ellos que se encuentran en situación grave. Están en tres recintos hospitalarios distintos”, comenzó detallando el secretario de Estado en conversación con radio Duna.

En esa línea, Cordero realizó una comparación “mirando desde fuera”, señalando que cuando se hacen partidos de estas características en Chile, para la hinchada visitante, “existen ciertos resguardos que debe tener el club que recepciona el partido para resguardar precisamente la integridad de las personas que vienen de la hinchada rival”.

Al ser consultado por la ubicación de los seguidores de la U, Cordero indicó que “llama la atención eso. Llama la atención, además, las condiciones en las cuales la barra visitante se encontraba sujeta a falta de resguardo ”.

“Cuando son partidos internacionales, por ejemplo partidos Conmmebol, adicionalmente existen exigencias adicionales a las que tiene la regulación nacional que deben hacer bastante más exigentes desde el punto de vista del desarrollo del espectáculo deportivo. Eso es lo que yo le podría decir desde la experiencia que tiene, especialmente Carabineros, en el desarrollo de eventos de estas características”, detalló el ministro Cordero.