SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Por incidentes en Argentina: Cordero apunta a que se detectan defectos de seguridad y organización en el recinto

El ministro indicó que "llama la atención" las condiciones en las cuales "la barra visitante se encontraba sujeta a falta de resguardo".

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó los graves incidentes ocurridos en Argentina durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, apuntando que “faltan antecedentes. Pareciera haber defectos de seguridad y organización dentro del recinto”.

“La primera información que tenemos, luego del trabajo que realizó el embajador, nuestra cónsul y el agregado policial de Carabineros en Buenos Aires con la visita a distintos recintos hospitalarios, que tenemos 19 chilenos que se encuentran internados en dichos recintos con distinto tipo de lesiones, a un par de ellos que se encuentran en situación grave. Están en tres recintos hospitalarios distintos”, comenzó detallando el secretario de Estado en conversación con radio Duna.

En esa línea, Cordero realizó una comparación “mirando desde fuera”, señalando que cuando se hacen partidos de estas características en Chile, para la hinchada visitante, “existen ciertos resguardos que debe tener el club que recepciona el partido para resguardar precisamente la integridad de las personas que vienen de la hinchada rival”.

Al ser consultado por la ubicación de los seguidores de la U, Cordero indicó que “llama la atención eso. Llama la atención, además, las condiciones en las cuales la barra visitante se encontraba sujeta a falta de resguardo”.

“Cuando son partidos internacionales, por ejemplo partidos Conmmebol, adicionalmente existen exigencias adicionales a las que tiene la regulación nacional que deben hacer bastante más exigentes desde el punto de vista del desarrollo del espectáculo deportivo. Eso es lo que yo le podría decir desde la experiencia que tiene, especialmente Carabineros, en el desarrollo de eventos de estas características”, detalló el ministro Cordero.

“Pero el juicio en concreto, yo creo que faltan varios antecedentes para dimensionar lo que en principio pareciera, evidentemente, defectos del resguardo de seguridad y de organización dentro del recinto”, sentenció.

Más sobre:Luis CorderoLa UUniversidad de ChileIncidentesIndependiente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov

Desinstalar la ideología de género, eliminar el lenguaje inclusivo y dejar 9 ministerios: zoom al programa de gobierno de Kaiser

Cónsul y embajador recaban antecedentes por los 19 hospitalizados y 101 barristas detenidos en Argentina

Daza sale a cerrar flanco reabierto por Sutil en campaña de Matthei tras dichos sobre la dictadura: llamó a cuidar la democracia

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador

Privatización de Codelco, invariabilidad tributaria y fin a las contribuciones: los principales puntos del programa de Johannes Kaiser

Lo más leído

1.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

2.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

3.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

4.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

5.
Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Rating del miércoles 20 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 20 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov
Chile

Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov

Desinstalar la ideología de género, eliminar el lenguaje inclusivo y dejar 9 ministerios: zoom al programa de gobierno de Kaiser

Cónsul y embajador recaban antecedentes por los 19 hospitalizados y 101 barristas detenidos en Argentina

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador
Negocios

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador

Privatización de Codelco, invariabilidad tributaria y fin a las contribuciones: los principales puntos del programa de Johannes Kaiser

La UE cierra el acuerdo formal con EE.UU. para un arancel general del 15%

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Conmebol repudia los actos de violencia en el duelo entre Independiente y la U: “Se actuará con la mayor firmeza”
El Deportivo

Conmebol repudia los actos de violencia en el duelo entre Independiente y la U: “Se actuará con la mayor firmeza”

ANFP condena violencia en duelo de la U: “Las graves agresiones de la barra de Independiente exceden todo tipo de límites”

Charles Aránguiz alza la voz tras los graves incidentes: “Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico
Cultura y entretención

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza
Mundo

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza

Investigación asegura que cinco de cada seis palestinos muertos por las fuerzas israelíes en Gaza serían civiles

La última cruzada de Trump: Acusa a museos de EE.UU. de ser “últimos vestigios del ‘wokismo’” y ordena revisar sus exposiciones

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro