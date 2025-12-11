VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Portazo: Corte de Santiago rechaza recurso con el que Héctor Espinosa intentaba de salir de la cárcel

    El ex director general de la PDI buscaba revertir su prisión preventiva mientras no está firme y ejecutoriada su condena.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo con el que se pretendía revertir la prisión preventiva del ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa.

    El exjefe de la policía civil fue condenado por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago a 17 años de cárcel por su calidad de autor en delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

    Su defensa buscaba revertir la medida cautelar privativa de libertad mientras su condena no está firme y ejecutoriada, lo que fue desestimado por el tribunal de alzada.

    Hasta el 12 de noviembre, Espinosa se mantenía en arresto domiciliario nocturno, sin embargo, cuando se dio a conocer su veredicto condenatorio, el TOP estimó que su situación jurídica había cambiado sustancialmente y existía peligro de fuga. De esta forma, esperó conocer su sentencia en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas). La medida cautelar se confirmó cuando se notificó la sentencia al condenado.

    En su resolución, la Corte de Apelaciones hace hincapié en que el recurso de amparo constituye “un mecanismo de excepción”.

    “Dicho de otro modo, echar mano a procedimientos excepcionales únicamente encuentra motivo, razón o fundamento, cuando la ley común u ordinaria no ha previsto o contemplado un mecanismo eficaz para la protección del derecho”, puntualizó el tribunal de alzada capitalino.

    En esa línea, hace ver que la privación de libertad de Espinosa fue “decretada por un tribunal de justicia con motivo del conocimiento de un proceso que -debe presumirse, pues no ha sido cuestionado- se ha ajustado a las reglas que la ley prevé para su tramitación”.

    La resolución fue adoptada la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Marisol Rojas y Jaime Balmaceda y el abogado Cristian Parada.

    Más sobre:Héctor EspinosaCorte de Apelaciones de Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    Por viaje con licencia médica: bancada UDI pide a la Corte Suprema abrir cuaderno de remoción contra juez Urrutia

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    Ingeniera y hepta puntaje nacional sobre PAES M2: “Es súper díficil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    Lo más leído

    1.
    Ingeniera y hepta puntaje nacional sobre PAES M2: “Es súper díficil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    Ingeniera y hepta puntaje nacional sobre PAES M2: “Es súper díficil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    2.
    Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

    Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

    3.
    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    4.
    Matemática 2 bajo la lupa: ¿Qué tan difícil fue la prueba “del terror” de la reciente PAES?

    Matemática 2 bajo la lupa: ¿Qué tan difícil fue la prueba “del terror” de la reciente PAES?

    5.
    Comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue reitera votación sobre procedencia del libelo

    Comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue reitera votación sobre procedencia del libelo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue
    Chile

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    Por viaje con licencia médica: bancada UDI pide a la Corte Suprema abrir cuaderno de remoción contra juez Urrutia

    Ingeniera y hepta puntaje nacional sobre PAES M2: “Es súper díficil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”
    Negocios

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a reparos de Contraloría y el CFA, Hacienda buscará clarificar que FES no debe contabilizarse como gasto público

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos
    El Deportivo

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos

    Coquimbo se alista para recibir en 2026 el primer triatlón 5150 de Chile

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl
    Cultura y entretención

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    Eltit, Fuguet y Baradit: juicio a la elección de libros chilenos que viajan a la Feria de Frankfurt 2027

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana
    Mundo

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio