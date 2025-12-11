Portazo: Corte de Santiago rechaza recurso con el que Héctor Espinosa intentaba de salir de la cárcel

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo con el que se pretendía revertir la prisión preventiva del ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa.

El exjefe de la policía civil fue condenado por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago a 17 años de cárcel por su calidad de autor en delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Su defensa buscaba revertir la medida cautelar privativa de libertad mientras su condena no está firme y ejecutoriada, lo que fue desestimado por el tribunal de alzada.

Hasta el 12 de noviembre, Espinosa se mantenía en arresto domiciliario nocturno, sin embargo, cuando se dio a conocer su veredicto condenatorio, el TOP estimó que su situación jurídica había cambiado sustancialmente y existía peligro de fuga. De esta forma, esperó conocer su sentencia en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas). La medida cautelar se confirmó cuando se notificó la sentencia al condenado.

En su resolución, la Corte de Apelaciones hace hincapié en que el recurso de amparo constituye “un mecanismo de excepción”.

“Dicho de otro modo, echar mano a procedimientos excepcionales únicamente encuentra motivo, razón o fundamento, cuando la ley común u ordinaria no ha previsto o contemplado un mecanismo eficaz para la protección del derecho”, puntualizó el tribunal de alzada capitalino.

En esa línea, hace ver que la privación de libertad de Espinosa fue “decretada por un tribunal de justicia con motivo del conocimiento de un proceso que -debe presumirse, pues no ha sido cuestionado- se ha ajustado a las reglas que la ley prevé para su tramitación”.

La resolución fue adoptada la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Marisol Rojas y Jaime Balmaceda y el abogado Cristian Parada.