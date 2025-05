Alcalde Alessandri afirma que proyecto de ley de municipalidades no tiene recursos suficientes para enfrentar crisis de seguridad

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, planteó que el proyecto de ley de municipalidades que se está discutiendo en el Congreso es necesaria, “pero viene sin recursos suficientes” para enfrentar los desafíos de seguridad que tiene los municipios en el país.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, Alessandri señaló que “la ley que se está discutiendo en este momento en el Congreso -la ley de Seguridad Municipal-, que todos la esperamos, viene sin recursos suficientes. Van a subir las atribuciones que tenemos los municipios, pero si sacamos la cuenta, viene casi con $ 5 mil millones para los próximos tres años, la dividimos en tres años 345 municipios, son casi 500 mil pesos mensuales por municipio (N. de la R.: en rigor la división da 1 millón 200 mil) y con eso no hacemos nada", explicó.

“Estamos en la crisis más grande que ha tenido el país a nivel de seguridad, la seguridad en su momento no era obligación de los municipios, hoy día lo estamos adquiriendo como un deber, como una obligación, estamos cumpliendo un rol importante trabajando en conjunto con la Policía de Investigaciones, con Carabineros”, detalló el presidente de la ACHM.

En esa línea, insistió en que no se hace nada con el dinero que estipula la iniciativa , y que se debe considerar sacar un presupuesto por municipio y cuánto gasta cada uno en seguridad.

“Estamos peleando contra el crimen organizado, que su palabra lo dice, está muy organizado, y el Estado no está organizado: una cámara de seguridad de un municipio con la otra no se leen entre sí, entonces tenemos que estar trabajando; no es posible que hoy día un auto municipal no pueda cruzarse de comuna persiguiendo a un delincuente”, ejemplificó.

Por ello, Alessandri insistió que “ si vamos a tener una ley, que venga con recursos ”.

Asimismo, planteó que “que queremos ver cómo mejoramos eso para poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico, y también incorporar al SII en una nueva tecnología para poder saber también de dónde sacan los recursos las personas que están destinadas o que están ejerciendo el narcotráfico”.