SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Primer cara a cara de Vivanco: exministra rompe el silencio y declarará ante fiscal judicial por sumario contra Yáber

    La exministra de la Corte Suprema solicitó declarar ante la fiscal judicial Carla Troncoso luego de ser mencionada en varios de los pasajes de la formulación de cargos en contra del suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Desde que estalló la denominada trama bielorrusa, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco ha entregado comentarios del caso y descargos sobre las imputaciones que enfrenta a través de distintas entrevistas en medios de comunicación. Pero hasta ahora, la exjueza no ha materializado una declaración oficial en la arista penal ni tampoco en sede administrativa.

    Eso, sin embargo, cambiará durante la jornada de este martes 20 de enero, cuando se presente ante la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel Carla Troncoso, quien lleva el sumario en contra del suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber. El abogado es, además, imputado en la trama bielorrusa donde Vivanco también figura en calidad de imputada.

    Esta será la primera vez que la abogada entregará oficialmente su versión de lo ocurrido ante un investigador y se concretará, como comentan desde su entorno, porque fue ella misma, a través de sus abogados, quien solicitó entregar su testimonio.

    De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, Vivanco requirió comparecer ante la fiscal judicial ya que en el detalle de los cargos que se formularon contra Yáber se le menciona en varias oportunidades. Por lo mismo, aseguran cercanos a la exministra, buscará aclarar ciertos puntos y desmentir otros. Actualmente, el sumario se encuentra en etapa de prueba.

    En el escrito de 19 páginas donde Troncoso formuló cargos contra Yáber, se mencionan varios hechos en que se relaciona a Vivanco con las presuntas irregularidades cometidas por el conservador y que justificaría que se le sancione disciplinariamente.

    Por ejemplo, se posiciona a Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles, como parte del círculo de hierro que le permitió a Yáber llegar al puesto en el que hasta hace poco se desempeñaba y, adicionalmente, como integrantes de la "red de tráfico de influencias" que trazó para posicionar a ciertas personas en otros puestos del sistema de justicia.

    “Todos los antecedentes que se han reunido permiten concluir que el investigado valiéndose de los fondos que provienen de la explotación del cargo público que se le ha confiado ha promovido la generación de una red de tráfico de influencias con el consiguiente desvío de propósito de la Función Pública y su descrédito“, se indicó por parte de la fiscal judicial.

    Entre los hechos, asimismo, se releva el hecho de que Yáber le vendiera a la exministra una camioneta marca Porsche, por $35.025.000 "sin existir justificación del pago del precio en su oportunidad pactado".

    Igualmente, se hizo presente el hecho de que Yáber contratara en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto a una trabajadora de casa particular que también se desempeñaba en la vivienda de la exjueza. A juicio de la fiscal judicial ese hecho no podría ser otra cosa que un “pago encubierto” a la exjueza.

    “Esta mujer, extranjera, sin residencia permanente, pasó de hacer el aseo en el oficio a un puesto administrativo mejor pagado. Otros trabajadores reconocen que además Moreno trabajaba en la casa de la pareja Migueles-Vivanco, lo que considerando su contrato como empleada a tiempo completo y la remuneración que percibía, me permite concluir que es una forma encubierta de pago a Vivanco, quien tenía un rol determinante”, se lee en el documento de los cargos del sumario.

    Otro de los puntos en el que Vivanco es mencionada corresponden a una conversación de la que quedó registro en el expediente y donde Yáber se comunicaba con el notario y archivero judicial de San Miguel Claudio Barrena. En esa comunicación, a juicio de la fiscal judicial, “el investigado admite conocimiento de los delitos de cohecho que se atribuyen a la exministra y Mario Vargas”.

    En medio del interrogatorio, además, podrían incluirse consultas referentes al rol que desempeñaba Gonzalo Migueles en el Conservador y sobre las razones tras su contratación.

    Este mismo martes, además, la Segunda Sala de la Corte Suprema revisará la apelación presentada por Vivanco en contra de la admisibilidad de la querella de capítulos ingresada en su contra por parte de la Fiscalía de Los Lagos.

    Más sobre:Ángela VivancoMuñeca BielorrusaCarla TroncosoCorte San MiguelLa Tercera PMSumario Sergio YáberSergio Yáber

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas

    CDE no suelta a Cathy Barriga e ingresa demanda de indemnización de perjuicios por casi $33 mil millones

    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

    Pese a rebelión PS y PPD, Vallejo apuesta por participación de todos partidos oficialistas en próximo comité político ampliado

    Lo más leído

    1.
    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    2.
    Fiscal Mansilla: “Eventualmente el origen de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás sería negligencia eléctrica”

    Fiscal Mansilla: “Eventualmente el origen de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás sería negligencia eléctrica”

    3.
    Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

    Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

    4.
    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    5.
    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas
    Chile

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas

    CDE no suelta a Cathy Barriga e ingresa demanda de indemnización de perjuicios por casi $33 mil millones

    Primer cara a cara de Vivanco: exministra rompe el silencio y declarará ante fiscal judicial por sumario contra Yáber

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX
    Negocios

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    “Duelen algunas cosas”: Diego Buonanotte responde a las críticas de Marcelo Salas en Deportes Temuco
    El Deportivo

    “Duelen algunas cosas”: Diego Buonanotte responde a las críticas de Marcelo Salas en Deportes Temuco

    Mega transmitirá el camino de la selección chilena hacia el Mundial 2030: ANFP adjudica derechos de televisión de la Roja

    Con un gol de Salomón Rodríguez: Colo Colo sufre una nueva derrota en amistoso internacional

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania
    Mundo

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”