Primer cara a cara de Vivanco: exministra rompe el silencio y declarará ante fiscal judicial por sumario contra Yáber

Desde que estalló la denominada trama bielorrusa, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco ha entregado comentarios del caso y descargos sobre las imputaciones que enfrenta a través de distintas entrevistas en medios de comunicación. Pero hasta ahora, la exjueza no ha materializado una declaración oficial en la arista penal ni tampoco en sede administrativa.

Eso, sin embargo, cambiará durante la jornada de este martes 20 de enero, cuando se presente ante la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel Carla Troncoso, quien lleva el sumario en contra del suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber. El abogado es, además, imputado en la trama bielorrusa donde Vivanco también figura en calidad de imputada.

Esta será la primera vez que la abogada entregará oficialmente su versión de lo ocurrido ante un investigador y se concretará, como comentan desde su entorno, porque fue ella misma, a través de sus abogados, quien solicitó entregar su testimonio .

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, Vivanco requirió comparecer ante la fiscal judicial ya que en el detalle de los cargos que se formularon contra Yáber se le menciona en varias oportunidades. Por lo mismo, aseguran cercanos a la exministra, buscará aclarar ciertos puntos y desmentir otros. Actualmente, el sumario se encuentra en etapa de prueba.

En el escrito de 19 páginas donde Troncoso formuló cargos contra Yáber, se mencionan varios hechos en que se relaciona a Vivanco con las presuntas irregularidades cometidas por el conservador y que justificaría que se le sancione disciplinariamente.

Por ejemplo, se posiciona a Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles, como parte del círculo de hierro que le permitió a Yáber llegar al puesto en el que hasta hace poco se desempeñaba y, adicionalmente, como integrantes de la "red de tráfico de influencias" que trazó para posicionar a ciertas personas en otros puestos del sistema de justicia.

“Todos los antecedentes que se han reunido permiten concluir que el investigado valiéndose de los fondos que provienen de la explotación del cargo público que se le ha confiado ha promovido la generación de una red de tráfico de influencias con el consiguiente desvío de propósito de la Función Pública y su descrédito“, se indicó por parte de la fiscal judicial.

Entre los hechos, asimismo, se releva el hecho de que Yáber le vendiera a la exministra una camioneta marca Porsche, por $35.025.000 "sin existir justificación del pago del precio en su oportunidad pactado".

Igualmente, se hizo presente el hecho de que Yáber contratara en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto a una trabajadora de casa particular que también se desempeñaba en la vivienda de la exjueza. A juicio de la fiscal judicial ese hecho no podría ser otra cosa que un “pago encubierto” a la exjueza.

“Esta mujer, extranjera, sin residencia permanente, pasó de hacer el aseo en el oficio a un puesto administrativo mejor pagado. Otros trabajadores reconocen que además Moreno trabajaba en la casa de la pareja Migueles-Vivanco, lo que considerando su contrato como empleada a tiempo completo y la remuneración que percibía, me permite concluir que es una forma encubierta de pago a Vivanco, quien tenía un rol determinante”, se lee en el documento de los cargos del sumario.

Otro de los puntos en el que Vivanco es mencionada corresponden a una conversación de la que quedó registro en el expediente y donde Yáber se comunicaba con el notario y archivero judicial de San Miguel Claudio Barrena. En esa comunicación, a juicio de la fiscal judicial, “el investigado admite conocimiento de los delitos de cohecho que se atribuyen a la exministra y Mario Vargas”.

En medio del interrogatorio, además, podrían incluirse consultas referentes al rol que desempeñaba Gonzalo Migueles en el Conservador y sobre las razones tras su contratación.

Este mismo martes, además, la Segunda Sala de la Corte Suprema revisará la apelación presentada por Vivanco en contra de la admisibilidad de la querella de capítulos ingresada en su contra por parte de la Fiscalía de Los Lagos.