Fiscal judicial de la Corte de Apelaciones formula cargos contra conservador y archivero de Puente Alto Sergio Yáber

La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, formuló cargos en contra del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber ; en el marco de los antecedentes conocidos que vinculan al mencionado con la trama bielorrusa.

Asimismo, la persecutora también inició el proceso contra el notario y archivero judicial de San Miguel, Claudio Barrena, el titular de la Primera Notaría de San Miguel, Rodrigo Ortúzar, y el abogado Fernando Martel y notario interino Fernando Martel Costa.

La investigadora cerró el 31 de diciembre pasado la etapa de sumario en el proceso iniciado el 10 de noviembre pasado por el Pleno y formuló cargos a cada uno de los indagados. A partir de esa resolución conforme el acta 108 -2020 de la Corte Suprema que reglamenta este procedimiento, la causa pasa a la etapa de Plenario y descargos de los investigados.

La fiscal Troncoso estimó que algunos de los antecedentes que se recopilaron resultan indiciarios de eventuales delitos, por lo que determinó remitir copia de la resolución a la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional.

Cabe recordar que Yáber fue suspendido de forma transitoria de sus funciones luego de que la investigación sumaria iniciara. La fiscal judicial señaló en la resolución de ese momento que considerando “los antecedentes que hasta ahora obran en el proceso y por estimar que esa medida es necesaria para los fines de la investigación aún en curso”.