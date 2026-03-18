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    Primera jornada de formalización en caso Bruma: Fiscalía imputa homicidio culposo a tres tripulantes de Cobra

    La fiscal regional del Biobío solicitó, también, el proceso contra la empresa pesquera Blumar SA, por “no cumplir con los lineamientos de su modelo de prevención del delito”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    A las 9.00 horas en el Juzgado de Garantía de Coronel, se inició la formalización de tres tripulantes de la embarcación pesquera Cobra, quienes están imputados en la causa que investiga el hundimiento de la lancha bacalera Bruma.

    La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, es quien presentó los delitos por los que imputan al capitán del Cobra, Roberto Mansilla, a un piloto y a un vigía por homicidio culposo, y pidió arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional como medida cautelar.

    En la audiencia, primero habló el fiscal de Coronel, Hugo Cuevas, quien se encargó de presentar las características de las embarcaciones involucradas -Bruma y Cobra- y de los tripulantes de ambas naves. Además de indicar parte de la navegación que tuvieron durante la noche del hecho.

    Luego, fue la fiscal Marcela Cartagena quien planteó que el tema a comprobar no es si el choque se efectuó, porque está comprobado, sino que se debe verificar la circunstancia en que se dio la colisión.

    Los hechos relatados por Fiscalía

    “El día 30 de marzo del año 2025, aproximadamente a las 03:08 horas, al noreste de la Isla Santa María en la comuna de Coronel, la nave pesquera Cobra, pesquero de altamar de 64.7 metros de eslora, 12 metros de manga, de 3.600 HP y 1.315 toneladas de registro grueso y 458 de registro neto, colisionó o abordó con su proa a la lancha a motor Bruma, de 14.7 metros de eslora, 4.3 metros de manga, 320 HP y 23.3 toneladas”, detalló la fiscal Cartagena.

    Agregó que el Cobra “lo hizo en su banda de babor, realizando un impacto de alta energía que dañó y fragmentó la estructura de la lancha, provocando su desarticulamiento, causando su hundimiento, la desaparición y la muerte de los tripulantes a bordo”.

    Los tripulantes del Bruma eran José Luis Medel Sepúlveda, Jonathan Daniel Torres Saldaña, José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Valladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz y Carlos Hugo Escárate Ramírez.

    Por parte del Cobra, en el momento del choque, la embarcación estaba navegando al mando del capitán de la nave, Roberto Mansilla Gallardo, quien tenía la calidad de patrón de pesca de altamar de segunda clase, según relató la fiscal regional.

    Además, participaban en ese momento en labores de navegación Luis Macaya, en el puesto de oficial de guardia de navegación (piloto), y ejerciendo labores de vigía, el tripulante general de máquinas, Jaime Sandoval. También iba el tripulante general de cubierta de naves especiales de pesca, Juan Sanhueza, quien se suicidó.

    “La embarcación Cobra navegaba con viento calmo y buena visibilidad en una zona de tráfico marítimo, manteniendo la lancha motor Bruma una luz de tope, señalizando su posición de fondeo, la que era visible para el ojo humano desde el puente de la nave Cobra”, sostuvo la persecutora.

    Cartagena señaló que la colisión “se produjo a consecuencia del actuar negligente y de la infracción de la normativa y reglamentación marítima vigente por parte de los imputados Mancilla, Macaya y Sandoval, quienes, de acuerdo con sus responsabilidades y funciones a bordo de la embarcación Cobra, debían velar por una navegación segura y especialmente porque no se produjeran abordajes o colisiones”.

    Formalización incluye a Blumar

    La fiscal regional del Biobío solicitó, también, la formalización para la empresa pesquera Blumar SA, por “no cumplir con los lineamientos de su modelo de prevención del delito”.

    “Lo anterior significa que la matriz de riesgo que forma parte del modelo de prevención delictual de Blumar SA no contempla expresamente y en forma nominativa ni bajo descripción alguna el riesgo de abordaje por parte de embarcaciones de Blumar con otras embarcaciones o naves”, explicó la fiscal.

    “Blumar como persona jurídica no previó ni se hizo cargo de gestionar un riesgo reconocido por la legislación marítima vigente”, agregó. Durante la audiencia, el gerente Legal de Blumac, Juan Pablo Oviedo Steagmann, representó a la pesquera ante el Tribunal.

    La visión de la defensa

    Por su parte, el abogado defensor de los tripulantes, Alejandro Espinoza, sostuvo al final de la audiencia que “la primera es que esto es un accidente, aquí no hay dolo, no hay intención de nadie de provocar esta tragedia. Y lo segundo, que no existió de parte de la tripulación conocimiento del abordaje”.

    Además, planteó que “lo único que concordamos con el Ministerio Público es que aquí existió un accidente. Cosa distinta, y es lo que vamos a debatir mañana, y ahí tenemos posiciones diferentes con el Ministerio Público, es que aquí no hubo absolutamente ninguna conducta negligente ni de la tripulación del Cobra, ni de la compañía, ni de ejecutivos de la compañía”.

    Más sobre:Caso BrumaCobraBlumarBiobío

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