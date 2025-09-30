Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago

Durante la mañana de este miércoles el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente en la causa conocida como Procultura a la vez que anunció su traslado a Santiago.

En la ocasión se resolvió remitir la causa al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Esta audiencia se realizó a raíz de la petición del equipo jurídico de uno de los imputados, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, que buscaba que el caso quede radicado en la capital.

La petición del equipo de Orrego surge debido a que todas las solicitudes anteriores se presentaron en dicho tribunal, esto a pesar de que el origen de la arista ocurrió en Antofagasta, a raíz de una querella del abogado Pablo Toloza, representante de la UDI en el caso Convenios.

La jueza sostuvo que los hechos investigados se originaron, ejecutaron y materializaron en la Región Metropolitana, por lo que la causa corresponde al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que ya conoce aristas relacionadas.

“Se acoge el incidente de incompetencia planteado por la defensa de don Claudio Benjamín Orrego Larraín y en consecuencia se declara la incompetencia de este Juzgado de Garantía de Antofagasta para seguir conociendo la arista investigativa en relación a la aprobación del convenio de transferencia y prevención de la salud mental celebrado entre el gobierno regional de dicha región y la Fundación ProCultura”, se determinó en la ocasión.

“Segundo, se ordena la remisión de los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía Santiago para conocer del control jurisdiccional de la investigación, agregó.

El fallo desestimó los argumentos del Ministerio Público y de la parte querellante, que defendían la competencia de Antofagasta, señalando que no se acreditó vínculo territorial con esa región.

“La presente investigación guarda una conexión territorial y fáctica exclusivamente con la Región Metropolitana, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, corresponde al Séptimo Juzgado de Garantía ejercer competencia sobre ella, de esta manera no concurre el fundamento jurídico que justifica atribuir competencia a este tribunal toda vez que los hechos objetos de indagación, las instituciones involucradas, los recursos públicos comprometidos y los eventuales beneficiarios se sitúan íntegramente en dicha circunscripción territorial sin que se haya acreditado vínculo directo alguno con la comuna de Antofagasta”, explicaron.

Además, se condenó al Ministerio Público al pago de las costas procesales. “Corresponde condenar al Ministerio Público al pago de las costas del presente incidente en resguardo del principio de responsabilidad procesal y a fin de evitar dilaciones indebidas en la correcta tramitación de la causa”.

En el equipo cercano del gobernador Claudio Orrego manifestaron tranquilidad y satisfacción tras la decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta de declarar su incompetencia y remitir la causa a Santiago.

Es así como apuntan que el gobernador está sereno y concentrado en su labor, convencido de que el proceso judicial se resolverá sin reproches. Además, recalcaron que se trata de un trámite estrictamente jurídico y que no existen antecedentes que configuren sanciones ni mucho menos un eventual desafuero.